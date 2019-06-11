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Дылда

Дылда

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.06.2019
 
Режиссер:
Кантемир Балагов
  
Актеры:
Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков, Игорь Широков, Ксения Кутепова, Ольга Драгунова, Тимофей Глазков
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
137 мин
  

Ия и Маша, вместе прошедшие войну, находят друг друга в пережившем блокаду Ленинграде и пытаются вернуться к жизни, где начинается другая, возможно, более страшная война — с близкими и с самими собой. Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году с картиной «Теснота» — драмой о жизни в военное время и о том, как одна война — та, в которой участвуют народы и государства, — медленно перерастает в войну семейную и предельно личную. В своем втором фильме «Дылда» он вновь исследует странную, болезненную связь войны и мира, предлагая новый взгляд на историю и радикально развивая традиции отечественного кино о войне. Мировая премьера «Дылды» состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».

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