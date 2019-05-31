22 июня в «Dолине Х» пройдет большой опен-эйр Euphoria. Для гостей подготовлена яркая развлекательная программа: шоу от проекта «Автозвук» из Тулы и Калуги, зажигательные номера танцевальных школ BM1, DANCE HOME, розыгрыши призов. На территории опен-эйра будет работать кухня, бар и лаундж-зона.

С 23.00 начнется музыкальная программа от лучших дидджеев Тулы. На сцене выступят Pasha Jet, Sergey Rash, Xandr, Dmitrov.

Стоимость: 350−500 р.