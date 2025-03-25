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Как получить вычет за покупку квартиры: расчет для 2025 года

Как получить вычет за покупку квартиры: расчет для 2025 года

Теперь налоговый вычет может составлять более 260 000 рублей.

При покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет, чтобы вернуть НДФЛ за прошлые годы или уменьшить — в текущем. О правилах рассказали специалисты портала госуслуг. 

Размер вычета
Расходы на покупку жилья, но не более 2 млн руб. на человека. Лимит предоставляется один раз в жизни. 

Налог к возврату
Раньше можно было вернуть максимум 260 000 руб. налога: 13% от 2 млн ₽. 

Теперь из-за прогрессивной шкалы налога сумма к возврату может составить и 440 000 ₽ для одного человека. С 2025 года налог начисляется по ставкам 13, 15, 18 и 22% в зависимости от годового дохода. В первую очередь вычет применяется к доходам с максимальной ставкой. 
Ставки НДФЛ с 2025 года.

Например, доход за год — 7 млн руб. Ставки налога для этой суммы такие:

  • с 2,4 млн — 13% (312 тыс. руб.)
  • с 2,6 млн — 15% (390 тыс. руб.)
  • с 2 млн — 18% (360 тыс. руб.)

Всего НДФЛ без вычета — 1,062 млн руб.

Если применить вычет за квартиру в 2025 году

  • Вычет при покупке квартиры — 2 млн руб. 
  • Доход для расчета НДФЛ с вычетом: 7 млн — 2 млн = 5 млн руб.
  • НДФЛ к уплате после применения снизится до 702 тыс. руб.
  • НДФЛ к возврату составит 360 тыс. руб.

Если квартиру купили в браке
Право на вычет есть у каждого супруга в пределах своего лимита. Муж и жена могут распределить расходы на покупку в любой пропорции и заявить до 2 млн рублей вычета каждый за себя. 

Если есть ипотека
Можно использовать дополнительный вычет в размере уплаченных процентов — максимум 3 млн рублей на человека. 

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