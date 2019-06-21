Субботея
22 июня в ремесленном дворе «Добродей» пройдет еженедельная Субботея.
Мероприятие посвящено тревожному рассвету 41-го года, который ознаменовал начало Великой Отечественной войны.
В музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» будут проходить интерактивные экскурсии «Дом, в котором жил герой», рассказывающие о туляках, защищавших город.
На мастер-классах научат пирографии, гравировке и созданию обережных фоторамок.
В ретрокинотеатре «Майский» наших гостей ожидает качественная подборка военных фильмов. А на свежем воздухе — чай по рецепту военного времени.
Полная программа
11.00 Фильм «Солдатик». Ретро-кинотеатр «Майский»
12.00 -17.00
- Выставка «Тульский резной наличник»
- Квест «На переднем крае рубежа»
- Тематическая зона буккроссинга
- Мастер-классы: рисунок огнем, обережная фоторамка, тульский гравер
13.00 Фильм «Коридор бессмертия» в ретро-кинотеатре «Майский»
13.00−15.00 Интерактивная экскурсия «Дом, в котором жил герой»
Вход свободный.