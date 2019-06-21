22 июня в ремесленном дворе «Добродей» пройдет еженедельная Субботея.

Мероприятие посвящено тревожному рассвету 41-го года, который ознаменовал начало Великой Отечественной войны.

В музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» будут проходить интерактивные экскурсии «Дом, в котором жил герой», рассказывающие о туляках, защищавших город.

На мастер-классах научат пирографии, гравировке и созданию обережных фоторамок.

В ретрокинотеатре «Майский» наших гостей ожидает качественная подборка военных фильмов. А на свежем воздухе — чай по рецепту военного времени.

Полная программа

11.00 Фильм «Солдатик». Ретро-кинотеатр «Майский»

12.00 -17.00

Выставка «Тульский резной наличник»

Квест «На переднем крае рубежа»

Тематическая зона буккроссинга

Мастер-классы: рисунок огнем, обережная фоторамка, тульский гравер

13.00 Фильм «Коридор бессмертия» в ретро-кинотеатре «Майский»

13.00−15.00 Интерактивная экскурсия «Дом, в котором жил герой»

Вход свободный.