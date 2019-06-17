Кофейный фестиваль
На Казанской набережной пройдет фестиваль кофе. Гости познакомятся с кофе, попробуют несколько сортов напитка и смогут послушать увлекательные лекции и мастер-классы о кофе. Мероприятие пройдет на площадке «Типографии».
Вас ждут:
- Гости из столицы, которые расскажут про фермеров, цепочки поставки кофе, про уют в кофейне и важность атмосферы.
- истории первых тульских кофеен и особенности этой культуры в нашем городе.
- тайны приготовления кофе в домашних условиях и секреты выбора подходящего напитка в заведениях.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула
22 июня 2019, суббота
12:00