афиша
афиша
Регистрация
Кофейный фестиваль

Кофейный фестиваль

На Казанской набережной пройдет фестиваль кофе. Гости познакомятся с кофе, попробуют несколько сортов напитка и смогут послушать увлекательные лекции и мастер-классы о кофе. Мероприятие пройдет на площадке «Типографии».

Вас ждут:

  • Гости из столицы, которые расскажут про фермеров, цепочки поставки кофе, про уют в кофейне и важность атмосферы.
  • истории первых тульских кофеен и особенности этой культуры в нашем городе.
  • тайны приготовления кофе в домашних условиях и секреты выбора подходящего напитка в заведениях.

Вход свободный.

Где и когда?
Казанская набережная
22 июня 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.