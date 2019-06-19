афиша
афиша
Регистрация
Презентация книги Тины Канделаки

Презентация книги Тины Канделаки

В «Октаве» пройдет презентация новой книги Тины Канделаки «PRO лицо». Журналист и общественный деятель расскажет, как ей пришла в голову мысль создать книгу и что делает издание уникальным в своей нише. Также Тина Канделаки поделится секретами своего безупречного внешнего вида на экране на протяжении двух десятков лет работы в кадре.

После общения с гостями «Октавы» Тина Канделаки проведет автограф-сессию, на которой можно купить экземпляр книги «PRO лицо» и получить автограф автора.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
21 июня 2019, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
−1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.