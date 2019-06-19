Презентация книги Тины Канделаки

В «Октаве» пройдет презентация новой книги Тины Канделаки «PRO лицо». Журналист и общественный деятель расскажет, как ей пришла в голову мысль создать книгу и что делает издание уникальным в своей нише. Также Тина Канделаки поделится секретами своего безупречного внешнего вида на экране на протяжении двух десятков лет работы в кадре.

После общения с гостями «Октавы» Тина Канделаки проведет автограф-сессию, на которой можно купить экземпляр книги «PRO лицо» и получить автограф автора.

Вход по предварительной регистрации.