Выходные в Туле: 20-22 ноября

21 ноября в тульском рок-клубе «М2» выступит рок-группа Digimortal. Digimortal – метал нового поколения. Вне моды. Вне трендов. Коллектив не держится за прошлое, а смотрит в будущее.
Именно поэтому к ребятам проявляют интерес абсолютно разные категории слушателей. Их объединяет простое слово – «музыкальность» – способность слышать и понимать музыку, наполненную эмоциями и смыслами.
21 ноября в тульском клубе BACKSTAGE пройдет большой концерт хард-рок-группы «Раскаленный город». Команда сыграет хиты со своего нашумевшего дебютного альбома «В отрыве» и другие драйвовые песни.
Кто не знаком с творчеством группы, напоминаем — в песнях команды «Раскаленный город» гармонично сочетается русский язык на рок-н-ролльно-блюзовой основе. По заверению лидеров группы Геннадия Рыбкина и Вадима Громова, каждая их песня — это полноценная и очень драйвовая музыкальная повесть.
Когда: 21-22 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00.
Где: Куликово поле, Епифань.
Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро, в духе лихих 80-х, в максимально подходящем для этого старом аквапарке? Реки алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы — всё шло идеально до тех пор, пока в планы выпускников не вмешалась смерть. Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни для участников конкурсов. Кто рискнет прокатиться?
Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.
Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!