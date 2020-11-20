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Выходные в Туле: 20-22 ноября

Выходные в Туле: 20-22 ноября

В программе выходных: концерты, экскурсии в экзотариуме и на Куликово поле, а еще необычный спектакль.

CASUAL

Когда: 20 ноября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 700 руб.

CASUAL

20 ноября в Concert Hall группа CASUAL сыграет самый осенний концерт года. Casual – представители нового поколения звезд русского рока, ведомые Алексеем Яшиным (экс-Hellraiser).
 
Любимые и новые песни, а также сюрприз для тех, кто решит провести этот вечер с CASUAL!
 

Digimortal

Когда: 21 ноября, суббота, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 800 руб.

Digimortal

21 ноября в тульском рок-клубе «М2» выступит рок-группа Digimortal. Digimortal – метал нового поколения. Вне моды. Вне трендов. Коллектив не держится за прошлое, а смотрит в будущее.
 
Именно поэтому к ребятам проявляют интерес абсолютно разные категории слушателей. Их объединяет простое слово – «музыкальность» – способность слышать и понимать музыку, наполненную эмоциями и смыслами.
 

Раскаленный город

Когда: 21 ноября, суббота, 20.00.

Где: Backstage club.
Стоимость: 400 руб.

Раскаленный город

21 ноября в тульском клубе BACKSTAGE пройдет большой концерт хард-рок-группы «Раскаленный город». Команда сыграет хиты со своего нашумевшего дебютного альбома «В отрыве» и другие драйвовые песни.
 
Кто не знаком с творчеством группы, напоминаем — в песнях команды «Раскаленный город» гармонично сочетается русский язык на рок-н-ролльно-блюзовой основе. По заверению лидеров группы Геннадия Рыбкина и Вадима Громова, каждая их песня — это полноценная и очень драйвовая музыкальная повесть.
 

Мама Шамана

Когда: 22 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 350 р.

Мама Шамана

22 ноября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру – пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.
 
«Мама Шамана» – это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.
 
Мама Шамана – покровительница диких домохозяек, которая живет на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами...
В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.
 

Тульский экзотариум

Когда: 20-22 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Стеклянный зверинец

Когда: 20 ноября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стеклянный зверинец

20 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 
 
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры...
 
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 21-22 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00.

Где: Куликово поле, Епифань.

Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 13-15 ноября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Пункт назначения. Аквапарк

Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро, в духе лихих 80-х, в максимально подходящем для этого старом аквапарке? Реки алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы — всё шло идеально до тех пор, пока в планы выпускников не вмешалась смерть. Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни для участников конкурсов. Кто рискнет прокатиться?

 

Бег

Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

 

Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!

 

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Автор: Владимир Сундуков
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