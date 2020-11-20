Выходные в Туле: 20-22 ноября

В программе выходных: концерты, экскурсии в экзотариуме и на Куликово поле, а еще необычный спектакль.

Когда: 20 ноября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 700 руб.

20 ноября в Concert Hall группа CASUAL сыграет самый осенний концерт года. Casual – представители нового поколения звезд русского рока, ведомые Алексеем Яшиным (экс-Hellraiser).

Любимые и новые песни, а также сюрприз для тех, кто решит провести этот вечер с CASUAL!

Когда: 21 ноября, суббота, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.

Стоимость: от 800 руб.

21 ноября в тульском рок-клубе «М2» выступит рок-группа Digimortal. Digimortal – метал нового поколения. Вне моды. Вне трендов. Коллектив не держится за прошлое, а смотрит в будущее. Именно поэтому к ребятам проявляют интерес абсолютно разные категории слушателей. Их объединяет простое слово – «музыкальность» – способность слышать и понимать музыку, наполненную эмоциями и смыслами.

Когда: 21 ноября, суббота, 20.00.

Где: Backstage club.

Стоимость: 400 руб.

21 ноября в тульском клубе BACKSTAGE пройдет большой концерт хард-рок-группы «Раскаленный город». Команда сыграет хиты со своего нашумевшего дебютного альбома «В отрыве» и другие драйвовые песни. Кто не знаком с творчеством группы, напоминаем — в песнях команды «Раскаленный город» гармонично сочетается русский язык на рок-н-ролльно-блюзовой основе. По заверению лидеров группы Геннадия Рыбкина и Вадима Громова, каждая их песня — это полноценная и очень драйвовая музыкальная повесть.

Когда: 22 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: 350 р.

22 ноября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру – пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. «Мама Шамана» – это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли. Мама Шамана – покровительница диких домохозяек, которая живет на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами... В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.

Когда: 20-22 ноября, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 20 ноября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

20 ноября в «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. Тульском камерном драматическом театре покажут спектакльпо пьесе Теннеси Уильямса. Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры... Продолжительность: 2 часа 10 минут. Спектакль идет с антрактом. Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Когда: 21-22 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00. Где: Куликово поле, Епифань.

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.