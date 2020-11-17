Пункт назначения. Аквапарк

Страна: Канада, 2019

Премьера: в РФ 19.11.2020

Режиссер: Рено Готье

Актеры: Бриттани Дрисделл, Пол Зинно, Ланиса Доун, Мадлен Харви, Саманта Ходход, Джессика Абруццезе, Николас Фонтейн, Кэмерон Геллер, Ксавьер Сотело, Ховард Розенштейн

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 71 мин

Рейтинг Кинопоиска: 3,27

Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро, в духе лихих 80-х, в максимально подходящем для этого старом аквапарке? Реки алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы — все шло идеально, до тех пор, пока в планы выпускников не вмешалась смерть. Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни для участников конкурсов. Кто рискнет прокатиться?