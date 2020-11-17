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Пункт назначения. Аквапарк

Пункт назначения. Аквапарк

Страна:
Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.11.2020
 
Режиссер:
Рено Готье
  
Актеры:
Бриттани Дрисделл, Пол Зинно, Ланиса Доун, Мадлен Харви, Саманта Ходход, Джессика Абруццезе, Николас Фонтейн, Кэмерон Геллер, Ксавьер Сотело, Ховард Розенштейн
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
71 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
3,27
          
 

Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро, в духе лихих 80-х, в максимально подходящем для этого старом аквапарке? Реки алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы — все шло идеально, до тех пор, пока в планы выпускников не вмешалась смерть. Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни для участников конкурсов. Кто рискнет прокатиться?

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HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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