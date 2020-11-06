Мама Шамана
22 ноября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.
«Мама Шамана» - это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.
Мама Шамана - покровительница диких домохозяек, которая живёт на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами...
В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
22 ноября 2020, воскресенье
17:00
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
17 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽