афиша
афиша
Регистрация
Мама Шамана

Мама Шамана

22 ноября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.

«Мама Шамана» - это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.
 
Мама Шамана - покровительница диких домохозяек, которая живёт на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами...
В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 ноября 2020, воскресенье
17:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Северный Флот
Купить билет
17 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Вера Снежная
Купить билет
28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.