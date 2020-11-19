Студенты-преподаватели о первых уроках, волнении и идеальных учениках

Пока школьные учителя в возрасте 65+ на самоизоляции, на замену им пришли молодые педагоги – студенты 3-5 курсов педуниверситета и 3-4 курсов Тульского и Чернского педагогических колледжей.

Ребята рассказали Myslo, как справляются с новыми обязанностями.

Екатерина Жамкова, учитель русского языка в гимназии №11:

– Нам предложили пойти на предварительную педагогическую практику, и я согласилась. Считаю, что мне повезло принять в этом участие. Отличный шанс для будущих педагогов посмотреть, как дети себя ведут, как их обучать, как им можно преподносить информацию. Во время практики мы посещаем уроки опытных педагогов, наблюдаем, как они общаются с классом.

Атмосфера в школе очень благоприятная, нас поддерживают, помогают советом и в помощи никогда не откажут.

Пока первого урока у меня еще не было, но знаю, что мне доверят учеников пятых и шестых классов. Самые большие опасения для меня – что дети не поймут материал, который я им буду объяснять. Важно донести информацию до класса так, чтобы все ученики ее поняли. С поведением, дисциплиной проблем не вижу, дети обычно хорошо себя ведут.

Если ученики отвлекаются, значит, им неинтересно, поэтому заранее нужно строить урок так, чтобы каждая минута была увлекательна.

Учитель – потрясающая профессия! Это не только труд и ответственность, но и умение находить ключ к каждому ребенку. Ты можешь реализоваться сам и помочь в этом другим.

Анна Кива, учитель иностранных языков в ЦО №19:

– У меня со школы была огромная любовь к английскому языку. Мой преподаватель Ольга Сергеевна Бурмистрова показала, что учитель может быть не только строгим, но и стать другом, наставником. От Ольги Сергеевны всегда исходила мощная энергетика, так что я решила стать учителем во многом благодаря ей.

Центр образования №19 – моя родная школа. На время моего замещения мне дали не только начальные классы, с которыми было бы легче работать, но также восьмые и девятые. С одной стороны, с ребятами постарше интереснее, потому что они уже сформировавшиеся личности, с ними можно поговорить на более серьезные темы. Но и с малышами есть что обсудить.

Помню свой первый урок. Конечно, было большое волнение, потому что, в первую очередь, чувствуешь на себе огромную ответственность. Да и дети уже привыкли к другому учителю, к другим методам преподавания. А мне хочется понравиться, завоевать авторитет. Для этого, уверена, нужно относиться к детям как к равным, не ставить себя на ступень выше, показать, что ты в любой момент, если потребуется, сможешь им помочь.

К некоторым детям довольно сложно найти подход. Но нужно постараться его обязательно найти! Если дети отвлекаются или не понимают материал, я не прибегаю к крикам, а пытаюсь спокойно поговорить. С большинством учеников это работает – самые простые разговоры. Так что у меня проблем пока не возникало. Кстати, двойки за поведение еще не ставила, а за знания были, но плохую оценку всегда можно и нужно исправить!

Анастасия Латунина, учитель иностранных языков в ЦО №19:

– Я пришла в школу как практикантка и волонтер. Буду вести у младших классов английский язык. Но пока уроков у меня не было, хотя я уже была на практике и преподавала, в частности, и у 11-х классов. Было достаточно интересно: мы поговорили про ЕГЭ, институт, ребята меня расспрашивали обо всем.

Хотя с младшими мне пока легче работать. Думаю, со средней школой, класса до 7-го, тоже справилась бы.

Я немного волнуюсь: одно дело, когда себя представляешь в роли преподавателя, другое – когда стоишь на этом месте. Понимаешь всю ответственность, которая легла на твои плечи.

Для меня самое сложное – найти ко всем подход, особенно к тем, кто по какой-то причине не хочет учиться. Я всё равно считаю, что с любым учеником можно быть в хороших отношениях. Да, этот путь может быть сложный и тернистый, но я готова к нему.

Хочу быть другом каждому ребенку. Понятное дело, субординация должна быть, но если у ученика какая-то проблема в учебе или даже в личной жизни, в общении с друзьями, одноклассниками, пусть обращается ко мне, я смогу дать совет, помочь.

Если произойдет какая-то спорная ситуация в школе, я не буду сразу звонить родителям ребенка. Сначала поговорю с ним, узнаю и пойму, почему так случилось.

Кирилл Дупленский, учитель технологии в гимназии №11:

– Уроки технологии схожи с теми, что были у меня в школе, за это время кардинально ничего не успело поменяться. Из нововведений – только робототехника.

Я уже проводил уроки у 5-7 классов. Очень волновался, думал, не смогу создать хорошую атмосферу в классе и привлечь внимание учеников, но всё оказалось нормально. Ребята хорошо меня восприняли. Порадовало, что ученики проявляли активность, подходили с вопросами: как лучше держать пилу, напильник...

К каждому уроку нужно готовиться, нельзя приходить с пустой головой и учить детей непонятно чему. Надо строить занятия так, чтобы детям было интересно. Преподаватель должен экспериментировать, придумывать что-то новое. Можно делать интерактивные викторины, презентации.

Идеальный ученик – тот, кто задает много вопросов, любознательный, которому всё интересно. Когда ты учишь кого-то, развиваешься сам. Саморазвитие – самое интересное, что может быть.

Мы, студенты, нам 20-21 год, тяжело сразу приспособиться, это наш первый опыт, поэтому, ребята, относитесь к нам с пониманием, поддерживайте и будьте отзывчивыми!

Камилла Кадымова, учитель немецкого языка в ЦО №19:

– Нам сказали, что в школе возникла проблема – педагог заболел коронавирусом и нужна помощь. Несмотря на то, что я еще учусь на пятом курсе, решила, что пришло мое время. Тем более это мой родной центр образования, я уже проходила здесь практику. Еще я некоторое время работала репетитором в частной школе. Этот опыт помог мне в дальнейшем.

Преподаю немецкий язык, иногда английский. Классы у меня разные – от 2-го до 9-го. Поначалу было сложно, дети привыкли к другому преподавателю. Но со временем стало проще, я втянулась в процесс. Огромный плюс, что я знаю всех педагогов, ведь сама у них училась.

Для меня важно заслужить уважение учеников. Если какие-то проблемы с дисциплиной, крики не помогают, нужны воспитательные беседы – честные, откровенные. Я для себя понимаю, что за плохим поведением ребенка скрываются какие-то его комплексы, проблемы, неуверенность в себе. Часто бывает, что ученик не сделал задание, потому что не понял его. Не нужно кричать, сразу ставить двойку, надо просто объяснить материал. Считаю, что в таком честном и демократическом отношении секрет успешного педагога.

На уроках у старшеклассников бывает сложно, потому что разница в возрасте у нас не такая большая. Но я стараюсь делать уроки продуктивными и интересными. Мне кажется, всё получается.

Я приняла решение стать учителем во многом благодаря своему преподавателю Ольге Сергеевне Бурмистровой. Когда передо мной встал вопрос о выборе профессии, я была на распутье. Но всегда перед глазами был пример отзывчивого и успешного педагога, от которого все выходили только с положительными отзывами. Ольга Сергеевна привила мне любовь к языкам, поэтому мне захотелось достойно продолжить ее дело.

Илья Селиванов, учитель физкультуры в гимназии №11:

– Я из многодетной семьи, всю жизнь меня окружали дети, так что умею находить с ними общий язык. Кстати, я три года работал детским аниматором, успел набраться опыта.

Эта практика для меня – классная возможность под- держать учителей, помочь, ведь им и так сейчас нелегко, а еще этот коронавирус. Я вызвался добровольцем и пришел в гимназию. Здесь всего неделю, провести уроки еще не успел. Пока просто смотрел, впитывал информацию, помогал преподавателям.

Мне без разницы, какой мне дадут класс, – начальную школу или старшеклассников. Не вижу никаких проблем! Детей я люблю, а с учениками постарше я не сильно отличаюсь по возрасту. Считаю, что это преимущество, ведь я смогу быть с ними на одной волне, в общении нам будет довольно просто.

Немного волнуюсь перед первым уроком, без волнения никуда. Это нормально, все мы люди. Но я уверен: как только попаду в эту атмосферу, начну вести занятия, станет комфортно, как будто речка тебя подхватит и понесет.

Не скажу, что физкультура – простой предмет, он один из самых немаловажных. Преподаватель физической культуры для детей практически эталон, пример, поэтому важно выглядеть опрятно и однозначно быть в хорошей физической форме.

Для своих учеников я подготовил интересные уроки. У меня есть собственные наработки. В институте мы сами придумывали подвижные игры в рамках практики, было место для полета мысли и фантазии.

Хочу обратиться к своим будущим ученикам: не забывайте форму и ведите себя хорошо!