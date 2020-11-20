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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

20 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
20 ноября 2020, пятница
18:00
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Касса
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Мама Шамана
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22 ноября, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
Северный Флот
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17 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Слот
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4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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