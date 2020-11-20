Стеклянный зверинец
20 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
20 ноября 2020, пятница
18:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
17 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽