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Раскаленный город

Раскаленный город

21 ноября в тульском клубе BACKSTAGE пройдет большой концерт хард-рок группы «Раскаленный город». Команда сыграет хиты со своего нашумевшего дебютного альбома «В отрыве» и другие драйвовые песни.

Кто не знаком с творчеством группы, напоминаем — в песнях команды «Раскаленный город» гармонично сочетается русский язык на рок-н-ролльно-блюзовой основе. По заверению лидеров группы Геннадия Рыбкина и Вадима Громова, каждая их песня — это полноценная и очень драйвовая музыкальная повесть.
 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
21 ноября 2020, суббота
20:00
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Касса
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Felidae
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5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
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