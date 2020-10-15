Раскаленный город
21 ноября в тульском клубе BACKSTAGE пройдет большой концерт хард-рок группы «Раскаленный город». Команда сыграет хиты со своего нашумевшего дебютного альбома «В отрыве» и другие драйвовые песни.
Кто не знаком с творчеством группы, напоминаем — в песнях команды «Раскаленный город» гармонично сочетается русский язык на рок-н-ролльно-блюзовой основе. По заверению лидеров группы Геннадия Рыбкина и Вадима Громова, каждая их песня — это полноценная и очень драйвовая музыкальная повесть.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
21 ноября 2020, суббота
20:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽