Бег
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 19.11.2020
Режиссер:
Андрей Загидуллин
Актеры:
Полина Максимова, Евгений Романцов, Мария Ахметзянова, Леонид Громов, Олег Васильков, Екатерина Соколова, Данил Стеклов, Светлана Брюханова, Данила Якушев, Валентина Кошкина
Жанр:
триллер, мистика
Продолжительноcть:
83 мин
Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.
Сегодня
|10:30
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|10:40
|Киносити
|17:10
|Киносити
|17:30
|Синема Стар
|18:00
|Алмаз Синема
|21:35
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Завтра
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|17:10
|Киносити
|17:30
|Синема Стар
|18:00
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
21 ноября, суббота
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|17:10
|Киносити
|17:30
|Синема Стар
|18:00
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
22 ноября, воскресенье
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
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|17:10
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|17:30
|Синема Стар
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|Алмаз Синема
|21:35
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23 ноября, понедельник
|10:40
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24 ноября, вторник
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25 ноября, среда
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10:40
17:10
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Завтра
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|
10:30
18:00
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10:40
17:10
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17:30
21 ноября, суббота
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10:30
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10:40
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21:35
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22 ноября, воскресенье
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10:30
18:00
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10:40
17:10
21:35
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17:30
23 ноября, понедельник
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10:40
17:10
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17:30
24 ноября, вторник
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10:40
17:10
21:35
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17:30
25 ноября, среда
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17:30
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6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽