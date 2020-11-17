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Бег

Бег

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 19.11.2020
 
Режиссер:
Андрей Загидуллин
  
Актеры:
Полина Максимова, Евгений Романцов, Мария Ахметзянова, Леонид Громов, Олег Васильков, Екатерина Соколова, Данил Стеклов, Светлана Брюханова, Данила Якушев, Валентина Кошкина
  
Жанр:
триллер, мистика
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

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HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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