Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 19.11.2020

Режиссер: Андрей Загидуллин

Актеры: Полина Максимова, Евгений Романцов, Мария Ахметзянова, Леонид Громов, Олег Васильков, Екатерина Соколова, Данил Стеклов, Светлана Брюханова, Данила Якушев, Валентина Кошкина

Жанр: триллер, мистика

Продолжительноcть: 83 мин

Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.