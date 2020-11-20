Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но в своей поре все еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой, согреться в уютных и радушных музеях.

Программа мероприятий на 21 - 22 ноября:

21 ноября

11.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в Моховом)

Каурая, чалая, буланая… Существует огромное множество названий мастей лошадей и их оттенков – отмастков, которые возникли в глубокой древности. Экскурс в эволюцию лошади поможет узнать, откуда появились эти причудливые характеристики, об основных мастях животного и принципах их наследования.

Также сотрудники музейной конюшни и ее обитатели помогут сориентироваться в разнообразии отмасток. Расскажут, как здоровье лошади зависит от ее внешности и стоит ли девушкам ждать принца на белом коне. Полученные знания можно проверить в викторине в конце экскурсии.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: дети до 16 лет – 100 рублей, учащиеся старше 16 лет, студенты, пенсионеры – 150 рублей, взрослые - 170 рублей.

13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.

Возрастные рекомендации: 10+.

Стоимость: 100 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Как жили наши предки»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Музей приглашает окунуться в повседневную жизнь и быт средневекового поселения. На экскурсии можно узнать, как выглядели жители Куликова поля, чем были заняты каждый день, познакомиться с традиционными ремеслами.

Возрастные рекомендации: 10+.

Стоимость: для взрослых – 400 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 300 рублей, дети с 7 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом).

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Возрастные рекомендации: 12+.

22 ноября

11.00 Мастер-класс по запряжке лошади

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Как правильно запрячь коня? Чем уздечка отличается от недоузка? В каких случаях лошади нужны шоры? Ответы на эти и другие вопросы можно получить на мастер-классе по запряжке лошади. Участники познакомятся с амуницией коня, разберутся в особенностях упряжи русского и европейского типа, узнают, почему ее нужно подбирать индивидуально для каждой лошади.



В ходе мастер-класса с опытным специалистом можно потренироваться в запряжке деревянного макета, а при желании – повторить на живой лошади. Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

13.00 Мастер-класс по гравировке (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой. Возрастные рекомендации: 5+. Стоимость участия: 150 рублей с человека.

13.00 Кулинарный мастер-класс «Кундюмы»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

На Куликовом поле взрослых и детей научат готовить старинное русское блюдо – кундюмы, известные также как «медвежьи ушки». Чем они отличаются от пельменей и какую начинку для них приготовить, участники кулинарного мастер-класса узнают от шеф-повара музейного кафе. Все вместе будут учиться месить фирменное тесто и раскатывать до нужной толщины, узнают, с помощью чего удобнее всего сформировать те самые ушки. В то время, когда блюдо будет запекаться, юные повара и их родители отправятся в детский музей «Один в поле не воин». Завершится встреча вкусной трапезой.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость участия: 200 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей.

14.15 Игровая тематическая экскурсия «Купеческие настольные игры»

(Музей купеческого быта в Епифани) В экспозициях купеческого дома посетители увидят подлинные вещи начала XX века – игральные ломберный и шахматный столы. Познакомятся с традиционными купеческими играми «Шашки», «Лото», «Бирюльки», узнают, как играли в «Лису и гусей», «Волков и овец». Экскурсию закончат за игровым столом, сколачивая состояние в монополии «На ярмарку в Епифань». Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .