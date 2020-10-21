21 ноября в тульском рок-клубе «М2» выступит рок-группа Digimortal. Digimortal – метал нового поколения. Вне моды. Вне трендов. Коллектив не держится за прошлое, а смотрит в бдущее.

Именно поэтому к ребятам проявляют интерес абсолютно разные категории слушателей. Их объединяет простое слово – «музыкальность» – способность слышать и понимать музыку, наполненную эмоциями и смыслами.