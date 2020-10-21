Digimortal
21 ноября в тульском рок-клубе «М2» выступит рок-группа Digimortal. Digimortal – метал нового поколения. Вне моды. Вне трендов. Коллектив не держится за прошлое, а смотрит в бдущее.
Именно поэтому к ребятам проявляют интерес абсолютно разные категории слушателей. Их объединяет простое слово – «музыкальность» – способность слышать и понимать музыку, наполненную эмоциями и смыслами.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
21 ноября 2020, суббота
19:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽