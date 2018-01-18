Выходные в Туле: 19-21 декабря

19 января туляков будет ждать истинно русское развлечение - купание в проруби. Если вы уверенны в своём здоровье, закалены и красивы - приходите на одну из купален. Как и обычно, список крещенских купален мы уже приготовили.

юмор

Стенд Алексея Серенко

Ликерка Лофт

Тула, пр. Ленина, 85

21 января, воскресенье, 19.30

200 Р

21 января в Rob Roy Bar со своим сольным концертом «Нестабильная личность» выступит яркий и молодой стендап-комик, участник проекта Real Stand Up, стендап-фестивалей Москвы и Санкт-Петербурга Алексей Серенко . Невероятные ситуации, интересные наблюдения, весёлые и страшные случаи из жизни без купюр не оставит ни одного зрителя равнодушным.

деда

Дмитрий Гайдук

Хвощ, арт-рум

Тула, пр. Ленина, 52-б

21 января, воскресенье, 19.00

Оргвзнос - 400 Р (за двоих - 700 Р), в день концерта 500 Р.

21 января в Тулу снова возвращается весь любимый Дмитрий Гайдук , сказочник народов мира на этот раз поделится с вами мистическими историями. Вкусный, теплый и жутко атмосферный вечер обеспечен!

песни

Праздничный Патриарший мужской хор Свято-Данилова монастыря

Тульская областная филармония

Тула, пр. Ленина, 51

23 января, вторник, 18.30

500-1200 Р

Концерт уникального певческого академического коллектива. Хор Свято-Данилова монастыря - это профессиональные певцы, имеющие высшее вокально-хоровое образование. В программе «Музыка, исцеляющая душа» песнопения Русской Православной Церкви, духовные стихи, оригинальные монастырские и русские народные песни.

авторское право

Несистематический курс литературы: Глеб Морев

Ясная Поляна, дом культуры

21 января, воскресенье, 15.00

Вход свободный, необходимая регистрация

Перед гостями дома культуры «Ясная Поляна» выступит специалист по истории русской литературы XX века Глеб Морев . Он прочтет лекцию «Право на автора: кто и как разрушил советскую литературную систему».

Как, кем и когда была построена советская литературная система? И как, кем и когда она была разрушена? Глеб Морев предлагает проследить историю советской литературы от писателя-нищего до писателя-подпольщика, от Пильняка и Замятина до Солженицына и Бродского. Вместе с гостями лектор совершит литературное путешествие из конца 1920-х годов в конец 1960-х годов.

а что в кино

В кинотеатрах города начался показ новых фильмов. Расскажем о них. Кстати, полное расписание всех кинотеатров Тулы и области вы можете найти только на Мысло.

Скиф

Действие фильма « Скиф » происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины - скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они - враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть ... Приключения Паддингтона 2 В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Так Паддингтон оказывается вовлеченным в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который теперь рекламирует собачьи консервы, а его талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

Форма воды

Тайная правительственная лаборатория, где работает Элиза, похожа на могилу: полная изоляция и тишина. Но все меняется в момент, когда девушка вместе со своей коллегой обнаруживает, что в этом неприглядном месте проходит эксперимент, о котором знают лишь избранные. Смотрите фильм « Форма воды » в кинотеатрах Тулы. Тёмные времена История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером. Смотрите фильм « Тёмные времена » в «КиноСити». Карп отмороженный Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать свою жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе, бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных магазинов. Смотрите фильм «Карп отмороженный» в кинотеатрах «Иллизиум» (Новомосковск) и «КиноСити» (Тула).

Астрал 4: Последний ключ