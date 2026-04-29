Сбор средств на капремонт на специальном счете – удобный вариант для тех домов, где нет необходимости срочно проводить большой объем работ. Он позволяет менять коммуникации, обновлять окна и прочее по тому графику, который определили сами жители.

На что можно потратить средства на капремонт

Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

ремонт крыши;

ремонт подвалов;

ремонт фасада;

ремонт фундамента многоквартирного дома.

В Тульской области минимальный перечень также дополняют:

устройство пандусов для маломобильных групп населения;

подготовка проектной документации и проверка достоверности составленной сметы;

проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта;

установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов.

Все эти работы финансируются за счет минимального взноса.

Провести работы, которые не входят в минимальный перечень, можно, если собственники квартир приняли решение (в соответствии с частью 3 статьи 166 ЖК РФ) увеличить сбор и платить больше утвержденного минимального взноса.

В этом случае расходовать средства можно на любые цели, но только ту часть, которая сформирована за счет данного превышения.

5 шагов к капремонту

Подготовка к капремонту начинается с общего собрания. Владельцы квартир должны принять решение о том, что надо проводить капремонт и какие виды работ в рамках него выполнять. Решение следует зафиксировать в протоколе. Также жители должны наделить полномочиями одного или нескольких соседей на заключение от их имени договоров с подрядчиками.

Для кворума необходимо, чтобы было не менее 2/3 поддерживающих то или иное решение от общего числа голосов.

Протокол необходимо представить в орган местного самоуправления до 30 апреля текущего года, если выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не запланировано на этот год.

Далее с подрядчиком подписываются договоры: строительного подряда, на оказание услуг по разработке сметной и проектной документации, а также на осуществление строительного контроля за выполнением работ.

Важно: подрядчик должен иметь статус члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.

В договоре строительного подряда с подрядной организацией должно быть предусмотрено проведение строительного контроля, гарантийный срок не менее 5 лет с момента подписания акта приёмки.

Далее следует направить документы держателю специального счета для перечисления аванса в случае, если аванс предусмотрен решением общего собрания собственников.

Документы, необходимые для перечисления аванса:

протокол общего собрания собственников помещений;

договоры о выполнении работ по капитальному ремонту;

локальная смета, проверенная в ГУ ТО «Региональный сметный центр»;

проектная документация либо дефектный акт, если проектная документация не требуется;

копия выписки СРО (прикладывается к разработанной проектной документации);

счет на оплату аванса в размере не более 30% от стоимо­сти услуг и (или) работ.

Если аванс не предусмотрен, то все эти документы, за исключением последнего пункта, всё равно нужно направить держателю счета.

После окончания ремонта следует направить держателю счета документы об оказании услуг и/или выполнении работ:

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

счет на оплату оказанных услуг и/или выполненных работ;

проектно-сметную документацию;

заверенные подрядной организацией копии сертификатов на используемые материалы при проведении капитального ремонта;

фотоматериалы до, в период выполнения и после выполнения работ по замене лифтов;

акты скрытых работ.

Как заменить лифты

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» лифты, отработавшие 25 лет, подлежат замене до 15 февраля 2030 года.

При формировании средств на капремонт на спецсчете решение о замене лифтов также принимается на общем собрании и фиксируется в протоколе.

Документ необходимо направить до 30 апреля текущего года в Отдел координации управления многоквартирными домами (Тула, Центральный пер., 9) или в администрацию МО (для области). Затем нужно заключить договор с подрядчиком.

Желательно, чтобы срок окончания работ был не позднее 1 октября.

Подрядчик направляет проектно-сметную документацию на проверку в ГУ ТО «Региональный сметный центр» (Тула, ул. Станиславского, 10-б). Если все в порядке, то он получает аванс (если он предусмотрен) и проводит работы. После окончания владельцу спецсчета (региональному оператору, УК, ТСЖ) снова направляются: протокол общего собрания, договор подряда, дефектный акт, локальная смета (проверенная в сметном центре), проектная документация, исполнительная схема, акт скрытых работ, фотографии (до/во время/после), сертификаты на материалы и выписка СРО, техзаключение для ремонта лифтов, акт приемки работ, счета на оплату, справка КС-3 и счет на оплату и акт приемки по стройконтролю.

Если лифты отработали назначенный срок, но накопленных на специальном счете средств недостаточно, собственники могут принять решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта со специального счета на счет регионального оператора (провести собрание и оформить решение в протоколе). После этого дом включается в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, и замена лифтов будет проведена в сроки, установленные кратко­срочным планом.