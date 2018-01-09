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Астрал 4: Последний ключ

Астрал 4: Последний ключ

Страна:
Канада, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 18.01.2018
 
Режиссер:
Адам Робител
  
Актеры:
Кирк Асеведо, Лин Шэй, Джош Стюарт, Хавьер Ботет, Ли Уоннелл, Спенсер Лок, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Энгус Сэмпсон, Маркус Хендерсон
  
Жанр:
ужасы, мистика
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

 

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

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Сегодня
17:45 Алмаз Синема
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:10 Азот (Новомосковск)
20:00 Октябрь
20:50 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
Завтра
17:45 Алмаз Синема
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:10 Азот (Новомосковск)
20:00 Октябрь
20:50 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
14 января, воскресенье
17:45 Алмаз Синема
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:10 Азот (Новомосковск)
20:00 Октябрь
20:50 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
15 января, понедельник
17:45 Алмаз Синема
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:10 Азот (Новомосковск)
20:00 Октябрь
20:50 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
16 января, вторник
17:45 Алмаз Синема
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:10 Азот (Новомосковск)
20:00 Октябрь
20:50 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
17 января, среда
17:45 Алмаз Синема
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:10 Азот (Новомосковск)
20:00 Октябрь
20:50 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
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