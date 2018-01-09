Астрал 4: Последний ключ

Страна: Канада, США, 2018

Премьера: в РФ 18.01.2018

Режиссер: Адам Робител

Актеры: Кирк Асеведо, Лин Шэй, Джош Стюарт, Хавьер Ботет, Ли Уоннелл, Спенсер Лок, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Энгус Сэмпсон, Маркус Хендерсон

Жанр: ужасы, мистика

Продолжительноcть: 104 мин

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.