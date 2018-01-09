Астрал 4: Последний ключ
Страна:
Канада, США, 2018
Премьера:
в РФ 18.01.2018
Режиссер:
Адам Робител
Актеры:
Кирк Асеведо, Лин Шэй, Джош Стюарт, Хавьер Ботет, Ли Уоннелл, Спенсер Лок, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Энгус Сэмпсон, Маркус Хендерсон
Жанр:
ужасы, мистика
Продолжительноcть:
104 мин
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.
Сегодня
|17:45
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Алмаз Синема
Завтра
|17:45
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Алмаз Синема
14 января, воскресенье
|17:45
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Алмаз Синема
15 января, понедельник
|17:45
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Алмаз Синема
16 января, вторник
|17:45
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Алмаз Синема
17 января, среда
|17:45
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:10
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
19:10
|Алмаз Синема
|
17:45
22:40
|Киносити
|
18:40
20:50
|Октябрь
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21:45
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
19:10
|Алмаз Синема
|
17:45
22:40
|Киносити
|
18:40
20:50
|Октябрь
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21:45
14 января, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
19:10
|Алмаз Синема
|
17:45
22:40
|Киносити
|
18:40
20:50
|Октябрь
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21:45
15 января, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
19:10
|Алмаз Синема
|
17:45
22:40
|Киносити
|
18:40
20:50
|Октябрь
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21:45
16 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
19:10
|Алмаз Синема
|
17:45
22:40
|Киносити
|
18:40
20:50
|Октябрь
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21:45
17 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
19:10
|Алмаз Синема
|
17:45
22:40
|Киносити
|
18:40
20:50
|Октябрь
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21:45