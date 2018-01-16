Stand Up Алексея Серенко

21 января в Rob Roy Bar со своим сольным концертом «Нестабильная личность» выступит яркий и молодой стендап-комик, участник проекта Real Stand Up, стендап-фестивалей Москвы и Санкт-Петербурга.

Невероятные ситуации, интересные наблюдения, весёлые и страшные случаи из жизни без купюр не оставит ни одного зрителя равнодушным.

Поможет Алексею участник открытого микрофона ТНТ, проекта «Камеди Баттл Суперсезон», Real Stand Up и финалист Stand Uр фестиваля в Санкт-Петербурге замечательный организатор и ведущий проекта Владимир Фомин.

Вход 200 Р.