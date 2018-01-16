афиша
афиша
Регистрация
Stand Up Алексея Серенко

Stand Up Алексея Серенко

21 января в Rob Roy Bar со своим сольным концертом «Нестабильная личность» выступит яркий и молодой стендап-комик, участник проекта Real Stand Up, стендап-фестивалей Москвы и Санкт-Петербурга.

Невероятные ситуации, интересные наблюдения, весёлые и страшные случаи из жизни без купюр не оставит ни одного зрителя равнодушным.

Поможет Алексею участник открытого микрофона ТНТ, проекта «Камеди Баттл Суперсезон», Real Stand Up и финалист Stand Uр фестиваля в Санкт-Петербурге замечательный организатор и ведущий проекта Владимир Фомин.

Вход 200 Р.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
21 января 2018, воскресенье
19:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.