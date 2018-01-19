Туляки выбрали три лучших квеста

С 19 декабря по 19 января мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие лучшие квесты в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего жители нашего города ходят поиграть и испытать свою смекалку и смелость.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 19 января. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал квест «Hell Home» — он набрал 921 голос!

Второе место и 761 голос получил квест «Внереальность».

Третье место и 725 голосов туляки отдали квесту «HORRROOM».

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание квеста.

Квесты, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг квестов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.