С 8.30 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Ложевая, 1-26, 23-б,
- ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.), 128,
- ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а,
- ул. Пролетарская, 28, 93-а, 97-а, 115-а, 93-117 (нечётн.),
- ул. Гармонная, 31, 33-а, 16, 20, 21, 25, 33, 22,
- ул. Замочная, 1,
- ул. Болдина 23а,
- ул. 1-я Озёрная, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3,
- ул. Мира, 35, 60, 62,
- пр-т Ленина, 88, 90, 90-а,
- ул. Смидович, 1, 1-а,
- ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а,
- ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а,
- пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1,
- ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а,
- ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
- ул. Будённого, 81, 83, 100,
- ул. Демьянова, 6,
- ул. Ершова, 11,
- ул. Рогожинская, 7,
- ул. 9 Мая, 24-38 (чётн.),
- ул. Белкина, 18-48 (чётн.).