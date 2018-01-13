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Скиф

Скиф

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.01.2018
 
Режиссер:
Рустам Мосафир
  
Актеры:
Алексей Фаддеев, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виталий Кравченко, Александр Пацевич, Андрей Пермяков
  
Жанр:
фэнтези, исторический
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

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23:00 Алмаз Синема
23:00 Октябрь
23:10 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:50 Киносити
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23:00 Алмаз Синема
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14:50 Киносити
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16:10 Октябрь
16:55 Киносити
19:00 Киносити
19:30 Октябрь
19:30 ДКЖкино
19:55 Победа (Новомосковск)
20:20 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:45 Победа (Новомосковск)
22:40 Алмаз Синема
23:00 Октябрь
23:10 Киносити
23:30 Киносити
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01:35 Киносити
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16:10 Октябрь
16:55 Киносити
19:00 Киносити
19:30 Октябрь
19:30 ДКЖкино
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20:20 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:45 Победа (Новомосковск)
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23:10 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:15 ДКЖкино
16:10 Октябрь
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19:00 Киносити
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19:30 ДКЖкино
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20:20 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:45 Победа (Новомосковск)
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23:10 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
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12:45 Киносити
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14:50 Киносити
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