Скиф
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 18.01.2018
Режиссер:
Рустам Мосафир
Актеры:
Алексей Фаддеев, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виталий Кравченко, Александр Пацевич, Андрей Пермяков
Жанр:
фэнтези, исторический
Продолжительноcть:
120 мин
Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…
Сегодня
|10:40
|Киносити
|11:25
|Победа (Новомосковск)
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:15
|ДКЖкино
|16:10
|Октябрь
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:30
|Октябрь
|19:30
|ДКЖкино
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|21:45
|Победа (Новомосковск)
|22:40
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Киносити
|11:25
|Победа (Новомосковск)
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:15
|ДКЖкино
|16:10
|Октябрь
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:30
|Октябрь
|19:30
|ДКЖкино
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|21:45
|Победа (Новомосковск)
|22:40
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:00
|Алмаз Синема
|23:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|10:40
|Киносити
|11:25
|Победа (Новомосковск)
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:15
|ДКЖкино
|16:10
|Октябрь
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:30
|Октябрь
|19:30
|ДКЖкино
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|21:45
|Победа (Новомосковск)
|22:40
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|01:15
|Киносити
|01:35
|Киносити
|02:15
|Киносити
21 января, воскресенье
|10:40
|Киносити
|11:25
|Победа (Новомосковск)
|12:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:15
|ДКЖкино
|16:10
|Октябрь
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:30
|Октябрь
|19:30
|ДКЖкино
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:45
|Победа (Новомосковск)
|22:40
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|01:15
|Киносити
|01:35
|Киносити
|02:15
|Киносити
22 января, понедельник
|10:40
|Киносити
|11:25
|Победа (Новомосковск)
|12:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:15
|ДКЖкино
|16:10
|Октябрь
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:30
|Октябрь
|19:30
|ДКЖкино
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:45
|Победа (Новомосковск)
|22:40
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|10:40
|Киносити
|11:25
|Победа (Новомосковск)
|12:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:15
|ДКЖкино
|16:10
|Октябрь
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:30
|Октябрь
|19:30
|ДКЖкино
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:45
|Победа (Новомосковск)
|22:40
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|10:40
|Киносити
|11:25
|Победа (Новомосковск)
|12:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Октябрь
|16:55
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:30
|Октябрь
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:30
|ДКЖкино
|21:45
|Победа (Новомосковск)
|22:40
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:10
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:50
20:20
22:40
23:00
|ДКЖкино
|
15:15
19:30
|Киносити
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05
23:10
23:30
|Октябрь
|
16:10
19:30
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:25
19:55
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
16:30
21:05
00:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:50
20:20
22:40
23:00
|ДКЖкино
|
15:15
19:30
|Киносити
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05
23:10
23:30
|Октябрь
|
16:10
19:30
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:25
19:55
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
16:30
21:05
00:10
20 января, суббота
|Алмаз Синема
|
13:50
20:20
22:40
|ДКЖкино
|
15:15
19:30
|Киносити
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05
23:10
23:30
01:15
01:35
02:15
|Октябрь
|
16:10
19:30
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:25
19:55
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
16:30
21:05
00:10
21 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:50
20:20
22:40
|ДКЖкино
|
15:15
19:30
|Киносити
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05
23:10
23:30
01:15
01:35
02:15
|Октябрь
|
16:10
19:30
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:25
19:55
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
22 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:50
20:20
22:40
|ДКЖкино
|
15:15
19:30
|Киносити
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05
23:10
23:30
|Октябрь
|
16:10
19:30
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:25
19:55
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
23 января, вторник
|Алмаз Синема
|
13:50
20:20
22:40
|ДКЖкино
|
15:15
19:30
|Киносити
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05
23:10
23:30
|Октябрь
|
16:10
19:30
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:25
19:55
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
24 января, среда
|Алмаз Синема
|
13:50
20:20
22:40
|ДКЖкино
|
21:30
|Киносити
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05
23:10
23:30
|Октябрь
|
16:10
19:30
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:25
19:55
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10