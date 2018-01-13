Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 18.01.2018

Режиссер: Рустам Мосафир

Актеры: Алексей Фаддеев, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виталий Кравченко, Александр Пацевич, Андрей Пермяков

Жанр: фэнтези, исторический

Продолжительноcть: 120 мин

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…