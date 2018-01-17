город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Выбираем лучший тульский ночной клуб

Выбираем лучший тульский ночной клуб

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие ночные клубы в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В какой ночной клуб в Туле вам больше всего нравится ходить отдыхать? Куда бы вы посоветовали сходить друзьям? Где веселее и вкуснее? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые ночные клубы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара клубов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

16 февраля мы подведем итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный»
ночной клуб в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: куда лучше сходить отдохнуть, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 17:24 0
Другие статьи по темам
Событие
Выбираем лучший тульский ночной клуб
Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшие тульские ночные клубы
Продолжаем голосовать за лучший тульский музей
Продолжаем голосовать за лучший тульский музей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.