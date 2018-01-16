Несистематический курс литературы: Глеб Морев

Перед гостями дома культуры «Ясная Поляна» выступит специалист по истории русской литературы XX века Глеб Морев. Он прочтет лекцию «Право на автора: кто и как разрушил советскую литературную систему».

Как, кем и когда была построена советская литературная система? И как, кем и когда она была разрушена? Глеб Морев предлагает проследить историю советской литературы от писателя-нищего до писателя-подпольщика, от Пильняка и Замятина до Солженицына и Бродского. Вместе с гостями лектор совершит литературное путешествие из конца 1920-х годов в конец 1960-х годов.

Глеб Морев специализируется на российской литературе ХХ века и как никто другой знает «кухню» отечественного писательского мира. За годы профессиональной деятельности он выступил редактором и составителем антологий творчества Андрея Николаева, Михаила Кузмина, Эдуарда Багрицкого, Кирилла Медведева. Входил в Комитет Премии Андрея Белого, является членом жюри Литературной академии премии «Большая книга» и Коллегии номинаторов Фонда стипендий памяти Иосифа Бродского. В 2017 году вышла книга Морева «Диссиденты. Двадцать разговоров»: интервью с деятелями советского диссидентского движения 1950−80-х годов.

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте музея (www.ypmuseum.ru) и на сайте Дома культуры (www.ypdeka.ru).

справка

Глеб Морев — российский литературовед, редактор, литературный деятель. Окончил философский факультет Тартуского университета (отделение русского языка и литературы). В разные годы работал научным сотрудником музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, редактором журнала «Сеанс», главным редактором журнала «Новая Русская Книга», главным редактором журнала «Критическая Масса», шеф-редактором раздела «Медиа» сайта OpenSpace.ru. С 2012 года — шеф-редактор отдела «Литература» сайта Colta.ru. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга (с 1999).