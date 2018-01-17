Карта: Где жителям Тульской области окунуться на Крещение?

Фото из архива Myslo.

В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Тульской области, Всероссийского общества спасения на водах, представители УМВД и медики будут дежурить около купелей, святых источников и специально подготовленных прорубей в водоемах.

Купели и святые источники:

Алексинский район, д. Колюпаново (св.источник) Алексинский район, с. Красное (св.источник) Алексинский район, д. Егнышовка (св.источник) Арсеньевский район, н.п.Даргомыжка (МО Астаповское) (купель) Белевский район, д. Жабынь (МО Правобережное) (св. источник) Богородицкий район, с. Папоротка (МО Бахметьевское) (купель) Воловский район, с. Никитское (МО Двориковское), р. Непрядва (купель) Веневский район, д. Свиридово (МО Центральное) (св. источник «12 ключей») Дубенский район, с. Новое Павшино (МО Протасовское) (св.источник) Ефремовский район, с. Тюртень (св. источник) Ефремов, р. Красивая Меча (купель) Кимовский район, с. Себено (МО Епифанское) (купель) Киреевский район, с. Дедилово (МО Дедиловское), св. источник «Воскресение Христово» (купель храма) Киреевский район, с. Пятницкое (МО Бородинское) (св. источник «Ильинский») Куркинский район, с. Грибоедово (МО Михайловское) (св. источник «Прощеный колодец») Куркинский район, с. Орловка (МО Михайловское) (св. источник «Барский колодец») Новомосковск, с. Осаново (МО Гремячевское управление) (св. источник) Одоевский район, д. Зиброво (МО Восточно-Одоевское) (купель) Суворовский район, с. Березово (МО Юго-Восточное), Свято-Никольский храм (купель) Тепло-Огаревский район, д. Нарышкино (МО Нарышкинское) (св. источник) Узловский район, с. Федоровка (МО Шахтерское), св. источник «Три колодца» Узловский район, с. Бутырки (МО Смородинское) (св. источник) Щекинский район, д. Косое (МО Ломинцевское) (купель) Ясногорский район, д. Башино (МО Иваньковское), св. источник Казанской божьей матери Ясногорский район, с. Спицынское (МО Теляковское) (св.источник) Заокский район, с. Бехово (МО Страховское) (купель) Заокский район, п. Маяк (МО Малаховское) (купель) Заокский район, с. Савино (МО Малаховское) (купель)

Проруби:

Дубенский район, п. Жигулевский, Рыбхоз «Воскресенский», прорубь на пруду № 1 Донской, мкр. Руднев, зона отдыха «Голубая вода», прорубь на пруду Кимовский район, с. Покровское (МО Новольвовское), прорубь Киреевский район, с. Орловка (МО Дедиловское), р. Олень, прорубь Новогуровский, ул. Спортивная, прорубь на пруду № 1 Щекинский район, п. Первомайский, прорубь на пруду Щекинский район, г. Советск, прорубь Чернский район, п. Чернь, река Чернь, ПКиО, прорубь Тула, средний пруд ЦПКиО им. П. П. Белоусова , прорубь Узловский район, пруд «Трестовский», прорубь

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует осуществлять омовение в купелях церквей и храмов.

Во избежание несчастных случаев в местах массового пребывания людей на водных объектах участникам праздника необходимо:

в полном объеме, добросовестно выполнять все требования и рекомендации организаторов купания по ходу проведения праздничных мероприятий;

исключить употребление спиртных напитков;

не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;

не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;

не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.

Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением.

Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Особенно важно помнить: купание в несанкционированных для этого местах — опасно для жизни!