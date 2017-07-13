Выходные в Туле: 14-16 июля

На этой неделе вы сможете погрузиться в японскую культуру, послушать авангардную инструментальную музыку, сходить на гаражную распродажу и не только.

Скорее смотрите наш обзор, ведьмы (надеемся) открываем для вас любимый город с новых сторон. Полную афишу Тулы смотрите на Myslo.

казино с блэк-джеком

Summer Split

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

15 июля, суббота, 23.00

300 Р

И снова Tula EDM Community объявляет разлом сезонов и Summer Split. В эту ночь будут звучать drum-and-bass, hardcore или psy trance на нескольких танцполах.

йо

L'One

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)

15 июля, суббота, 18.30

Билеты 1100 Р

L’One (настоящее имя — Леван Горозия; род. 9 октября 1985, Красноярск, СССР) — российский рэпер грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основавший вместе с DJ Pill. One проект WDKTZ (weedkatz). Основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star. Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.

авангард

Бром

Flugel

Тула, проспект Ленина 27, литер Г

15 июля 2017, суббота 20:00

200 Р

Московское трио «Бром», подобно своей музыке непостоянное, неоднократно менявшее форму и состав и ныне звучащее сплетением контрабаса, саксофона и ударных. Нынешняя программа включает в себя шумовую электронику, мат-рок и эксперименты с восприятием через изменения темпа в реальном времени.

ой-ся

День иконы Николы Тульского

Тула, Кремль

15 июля, суббота, 8.30

Вход свободный

Западное окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» при поддержке правительства Тульской области и администрации города Тулы в кремле проводит мероприятия «День иконы Николы Тульского». Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, в программе которых состоится праздничная Литургия, Крестных ход, торжественная часть, историческое шоу, праздничный концерт с участием тульских артистов, работа различных аттракционов, историческое фехтование.

молодость жива

Тула молодая!

Ликёрка Лофт

Тула, пр. Ленина, 85-б

15 июля, суббота, 15.00

Вход свободный

Приглашаем вас на фестиваль молодёжных инициатив «Тула молодая!» и день рождения Ликерки. Будут организованы работы интерактивных площадок: фудтраки с уличной едой, маркет с товарами ручной работы, мастер-классы, фотозоны, «Открытый микрофон», выступления тульской молодежи, гараж-сейл Likerka Loft и многое другое.

вечер в киото

Japan Car Fest

14−16 июля

Золотой Город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

Вход: 1000 Р с человека (все дни фестиваля), дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов).

В течение трёх дней гостей Золотого города ждёт увлекательное шоу с участием автомобилей японских производителей Japan Car Fest. На официальном открытии 15 июля вас дёт: конкурсы; Drift Show от команды Moscom Team Drift; Stuntriding Show (трюковое шоу на мотоциклах) от команды Stunt Team Motopoligon; съемки клипа группы «Morfo», мастер-класс от компании «Pioneer»; мастер-класс по аэрографии и пинстрайпингу, вечерняя программа с go-go girls и диджеями.

ещё немножк

Nippon: Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей

Дом-музей В.В. Вересаева

Тула, улица Гоголевская, 82

15 июля, суббота, 17.00

100 Р

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города посетить вечер японского кинематографа «Nippon». 15 июля посетители музея увидят чёрно-белый фильм-драму «Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей» режиссёра Масахиро Синоды. Фильм представляет собой экранизацию драмы великого драматурга средневековья Мондзаэмона Тикамацу. Фильм — лауреат престижнейших японских кинопремий «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити» за лучший фильм 1969 года.

шалом

Фестиваль искусств в Поленово

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район

23 июля

Билеты от 750 Р

В очередной день фестиваля искусств «В поисках земли обетованной» состоятся лекция Дмитрия Мазо и концерт Алона Арари (контр-тенор) и Гидеона Бретлера (гитара) (Израиль).

Дмитрий Мазо расскажет о Тель-Авиве, «белом городе», возникшем на пустынных дюнах возле Средиземного моря. О том, как градостроительная антиутопия профессора Патрика Геддеса стала основой для создания нового стиля в архитектуре 20 века. Дмитрий Мазо — израильский архитектор, член-корреспондент Международной академии архитектуры (МААМ), лауреат архитектурных конкурсов, автор градостроительных проектов Саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпийского парка в Сочи, главный архитектор Тель-Авивского округа и руководитель группы проектирования Тель-Авива (1995−2000), профессор.

а что в кино?

13 июля в кинотеатрах стартовали новые фильмы. Расскажем немного о них.

В новой части фильма «Планета обезьян: Война» Цезарь и его обезьяны готовятся вступить в противостояние с армией людей, во главе которой стоит безжалостный Полковник. После того, как обезьяны понесли большие потери, Цезарь вынужден бороться со своими первобытными тёмными инстинктами и желанием отомстить. История сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивои?, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа. Что будет дальше? Сморите в фильме «Блокбастер».

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и Принцесса-лягушка.

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж — разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни! По-настоящему «Дикая история» уже в кино!

«Жил был кот» — это история маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности. Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.

По сюжету фильма ужасов «Чёрная вода» трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава. Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.

Полную афишу всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.