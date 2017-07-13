Nippon: Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города посетить вечер японского кинематографа «Nippon».

Переводчик произведений В. В. Вересаева , японский журналист и деятель кино Иппей Фукуро посетил Советский Союз летом 1930 года, где он организовал несколько общественных кинопоказов японских лент и стал первым человеком, который познакомил российского зрителя с киноискусством Страны восходящего солнца.

В июле 2017 года Дом-музей В. В. Вересаева организует два кинопоказа, которые познакомят туляков с шедеврами японского кинематографа.

Мероприятия будут проходить в следующем формате:

рассказ о связи В. В. Вересаева с культурой Японии;

с культурой Японии; краткое знакомство с историческим и культурным контекстом лент;

просмотр фильма и обсуждение.

15 июля посетители музея увидят чёрно-белый фильм-драму «Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей» режиссёра Масахиро Синоды. Фильм представляет собой экранизацию драмы великого драматурга средневековья Мондзаэмона Тикамацу. Фильм — лауреат престижнейших японских кинопремий «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити» за лучший фильм 1969 года.

Стоимость участия — 100 Р.