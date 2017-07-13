Nippon: Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей
Дом-музей
Переводчик произведений
В июле 2017 года Дом-музей
Мероприятия будут проходить в следующем формате:
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рассказ о связи
В. В. Вересаевас культурой Японии;
- краткое знакомство с историческим и культурным контекстом лент;
- просмотр фильма и обсуждение.
15 июля посетители музея увидят чёрно-белый фильм-драму «Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей» режиссёра Масахиро Синоды. Фильм представляет собой экранизацию драмы великого драматурга средневековья Мондзаэмона Тикамацу. Фильм — лауреат престижнейших японских кинопремий «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити» за лучший фильм 1969 года.
Стоимость участия — 100 Р.