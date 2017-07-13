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Проведите незабываемые выходные в Некрасово

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Проведите незабываемые выходные в Некрасово

Увлекательные путешествия на квадроциклах, гонки на картингах, незабываемые игры в пейнтбол и мини-гольф ждут вас в парке активного отдыха «Некрасово».

Отдыхайте вместе с друзьями или проводите время с семьей. В «Некрасово» активные развлечения доступны даже ребенку: здесь есть квадроциклы, картинги и экипировка для детей от восьми лет, а освоиться на машинах детям помогают опытные инструкторы. Маршруты различной сложности увлекут и опытных и начинающих гонщиков.

Хотите пощекотать свои нервы? Отправляйтесь в веревочный парк. Прокатитесь по канату на велосипеде и спуститесь с высоты на троллее. Испытайте невероятные эмоции и зарядитесь отличным настроением, проходя 18 заданий на координацию и равновесие.

Те, кому нравятся игры поспокойнее, непременно оценят знаменитую игру аристократов. В «Некрасово» специально для игры в мини-гольф и crazy-гольф оборудованы 18 полей на 36 лунок различной сложности.

Большие компании могут отлично провести время за игрой в пейнтбол или в лучно-арбалетном тире. А продолжить отдых можно в уютном кафе с верандой или в беседках, оборудованных мангалом. Все развлечения в парке активного отдыха доступны по приемлемым ценам.

Подробная информация на сайте nekrasovo71.ru и по телефонам: 79−01−59, 8 (930) 791-01-59.

вчера, в 16:01 0
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