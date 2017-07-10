Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты

Страна: США, Китай 2017

Премьера: в РФ 6.07.2017

Режиссер: Чан Гуанси, Пэн Фэй

Актеры: Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон, Azman Zulkiply

Жанр: мультфильм, приключения, комедия

Продолжительноcть: 88 мин

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.