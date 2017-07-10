Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Страна:
США, Китай 2017
Премьера:
в РФ 6.07.2017
Режиссер:
Чан Гуанси, Пэн Фэй
Актеры:
Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан,
Брайан Зиммерман, Джей Шелдон, Azman Zulkiply
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия
Продолжительноcть:
88 мин
С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.
Сегодня
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|15:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
Завтра
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|15:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
15 июля, суббота
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|15:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
16 июля, воскресенье
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|15:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
17 июля, понедельник
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|15:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
18 июля, вторник
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|15:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
19 июля, среда
|10:00 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|15:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 15:40
|Киносити
|
10:20
12:10
16:55
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
Завтра
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 15:40
|Киносити
|
10:20
12:10
16:55
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15 июля, суббота
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 15:40
|Киносити
|
10:20
12:10
16:55
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
16 июля, воскресенье
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 15:40
|Киносити
|
10:20
12:10
16:55
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
17 июля, понедельник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 15:40
|Киносити
|
10:20
12:10
16:55
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
18 июля, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 15:40
|Киносити
|
10:20
12:10
16:55
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
19 июля, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 15:40
|Киносити
|
10:20
12:10
16:55
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30