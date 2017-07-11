Жил был кот
Страна:
Япония, Канада, 2017
Премьера:
в РФ 13.07.2017
Режиссер:
Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма
Актеры:
Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука
Жанр:
мультфильм
Продолжительноcть:
89 мин
История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности. Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.
Сегодня
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, суббота
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, воскресенье
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, понедельник
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июля, вторник
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июля, среда
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
15 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
17 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
18 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
19 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00