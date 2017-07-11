Жил был кот

Страна: Япония, Канада, 2017

Премьера: в РФ 13.07.2017

Режиссер: Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма

Актеры: Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука

Жанр: мультфильм

Продолжительноcть: 89 мин

История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности. Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.