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Жил был кот

Жил был кот

Страна:
Япония, Канада, 2017
 
Премьера:
в РФ 13.07.2017
 
Режиссер:
Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма
 
Актеры:
Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука
 
Жанр:
мультфильм
 
Продолжительноcть:
89 мин
 
 

 

История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности. Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.

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