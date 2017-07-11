Дикая история
Страна:
Испания, Аргентина, 2017
Премьера:
в РФ 6.07.2017
Режиссер:
Алекс де ла Иглесиа
Актеры:
Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински
Жанр:
ужасы, триллер, комедия
Продолжительноcть:
102 мин
Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж — разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни!
Сегодня
|19:40
|ДКЖкино
Завтра
|19:40
|ДКЖкино
15 июля, суббота
|19:40
|ДКЖкино
16 июля, воскресенье
|19:40
|ДКЖкино
17 июля, понедельник
|19:40
|ДКЖкино
18 июля, вторник
|19:40
|ДКЖкино
19 июля, среда
|19:40
|ДКЖкино