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Дикая история

Дикая история

Страна:
Испания, Аргентина, 2017
 
Премьера:
в РФ 6.07.2017
 
Режиссер:
Алекс де ла Иглесиа
 
Актеры:
Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински
 
Жанр:
ужасы, триллер, комедия
 
Продолжительноcть:
102 мин
 
 

 

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж — разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни!
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