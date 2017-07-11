Дикая история

Страна: Испания, Аргентина, 2017

Премьера: в РФ 6.07.2017

Режиссер: Алекс де ла Иглесиа

Актеры: Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински

Жанр: ужасы, триллер, комедия

Продолжительноcть: 102 мин

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж — разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни!