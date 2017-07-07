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Тула молодая!

Тула молодая!

15 июля ТОО ООО «Российский Союз Молодёжи» совместно с «Likerka Loft» проведут фестиваль молодёжных инициатив «Тула молодая!» и отпразднуют день рождения Ликерки.

С 15.00 будут организованы работы интерактивных площадок: фудтраки с уличной едой, маркет с товарами ручной работы, мастер-классы, фотозоны, а также несколько тематических зон:

  • «Открытый микрофон» в рамках проведения фестиваля молодежных инициатив «Тула Молодая!», выступление тульской молодежи, музыка, танцы, чтение стихов, игра на инструментах;
  • гараж-сейл Likerka Loft — распродажа одежды, обуви и аксессуаров модниками города + книги и предметы интерьера;
  • социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития. В этой зоне будут организованы бесплатные мастер классы для детей;
  • бесплатные мужские стрижки от барбершопа Chop-Chop;
  • увлекательный квест от Центра Немецкого языка LingvoPunktDE.

Всё это время раскачивать и вдохновлять будет ведущий мероприятия — Тимур Назаренко.

Приходите и всё увидите сами! Концерт от молодёжи города Тулы, самая разнообразная и вкусная еда, полезные мастер-классы и самые интересные развлечения. А в завершении пройдёт зажигательная дискотека для всех желающих.

Где и когда?
Ликёрка Лофт
Тула, проспект Ленина, 85Б
15 июля 2017, суббота
15:00
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