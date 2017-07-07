Московское трио «Бром», подобно своей музыке непостоянное, неоднократно менявшее форму и состав и ныне звучащее сплетением контрабаса, саксофона и ударных. Формально джазовый коллектив на деле обрастает всевозможными приставками: в анонсах музыку ребят описывают как фри-, авант- и даже пост-джаз, а сами они называются ноу-джазом. За этим определением слушатель может найти коктейль из фри-джаза, непростых структур ритм-секции и мелодий саксофона.

Впрочем, это лишь демонстрирует условность описаний: мощные и непредсказуемые. Нынешняя программа включает в себя шумовую электронику, мат-рок и эксперименты с восприятием через изменения темпа в реальном времени.