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Бром

Бром

Московское трио «Бром», подобно своей музыке непостоянное, неоднократно менявшее форму и состав и ныне звучащее сплетением контрабаса, саксофона и ударных. Формально джазовый коллектив на деле обрастает всевозможными приставками: в анонсах музыку ребят описывают как фри-, авант- и даже пост-джаз, а сами они называются ноу-джазом. За этим определением слушатель может найти коктейль из фри-джаза, непростых структур ритм-секции и мелодий саксофона.

Впрочем, это лишь демонстрирует условность описаний: мощные и непредсказуемые. Нынешняя программа включает в себя шумовую электронику, мат-рок и эксперименты с восприятием через изменения темпа в реальном времени.

Где и когда?
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
15 июля 2017, суббота
20:00
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