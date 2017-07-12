Западное окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» при поддержке правительства Тульской области и администрации города Тулы в кремле проводит мероприятия «День иконы Николы Тульского», посвященные 465-ой годовщине обороны Тульского кремля от полчищ Девлет-Гирея Хана в 1552 году. Данное мероприятие способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения и напоминает всем нам о славных победах наших предков.

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, в программе которых состоится праздничная Литургия, Крестных ход, торжественная часть, историческое шоу, праздничный концерт с участием тульских артистов, работа различных аттракционов, историческое фехтование.