Туляки выбрали три лучших детских центра

С 13 июня мая по 13 июля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие центры раннего развития детей в Туле. Мы узнали, куда вы водите своих детей, где занятия, по вашему мнению, лучше, где цены доступнее и качество знаний подходящее, где педагоги профессиональнее и куда ваш ребенок ходит с удовольствием.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 13 июля после проверки участников на накрутку голосов.

Победителем голосования стала частная школа «Данко» — она набрала 6460 голосов!

Второе место и 1964 голоса получил детский развивающий центр «Любознайка».

Третье место и 1790 голосов туляки отдали Детскому клубу Буракова.

Поздравляем всех победителей! Теперь мы знаем, где детям нравится больше всего!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание центра.

Центры, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг детских центров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.