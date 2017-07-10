14−16 июля состоится ежегодное шоу культовых японских автомобилей Japan Car Fest.

14 июля — «Пикник-День»:

с 9.00 Заезд и размещение экспонатов;

20.00—23.00 Вечеринка в пивном баре в стиле «Oktoberfest», приветствие участников фестиваля от организаторов, конкурсы;

Вечеринка в пивном баре в стиле «Oktoberfest», приветствие участников фестиваля от организаторов, конкурсы; 22.00—02.00 Дискотека.

15 июля:

14.00 Официальное открытие фестиваля;

1430—20:00 Развлекательная программа: конкурсы; Drift Show от команды Moscom Team Drift; Stuntriding Show (трюковое шоу на мотоциклах) от команды Stunt Team Motopoligon; съемки клипа группы «Morfo», мастер-класс от компании «Pioneer»; мастер-класс по аэрографии и пинстрайпингу;

Развлекательная программа: конкурсы; Drift Show от команды Moscom Team Drift; Stuntriding Show (трюковое шоу на мотоциклах) от команды Stunt Team Motopoligon; съемки клипа группы «Morfo», мастер-класс от компании «Pioneer»; мастер-класс по аэрографии и пинстрайпингу; 20.00—04.00 Вечерняя программа: выступление артистов; go-go girls; дискотека с диджеями.

16 июля — «Relax День»: отдыхаем, загораем и делимся впечатлениями!

На протяжении всего фестиваля для гостей будут работать: парковка, бесплатный бассейн, пивной ресторан.

Вход: 1000 Р с человека (все дни фестиваля), дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов).