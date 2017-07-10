Japan Car Fest
14−16 июля состоится ежегодное шоу культовых японских автомобилей Japan Car Fest.
14 июля — «Пикник-День»:
- с 9.00 Заезд и размещение экспонатов;
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20.00—23.00Вечеринка в пивном баре в стиле «Oktoberfest», приветствие участников фестиваля от организаторов, конкурсы;
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22.00—02.00Дискотека.
15 июля:
- 14.00 Официальное открытие фестиваля;
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1430—20:00Развлекательная программа: конкурсы; Drift Show от команды Moscom Team Drift; Stuntriding Show (трюковое шоу на мотоциклах) от команды Stunt Team Motopoligon; съемки клипа группы «Morfo», мастер-класс от компании «Pioneer»; мастер-класс по аэрографии и пинстрайпингу;
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20.00—04.00Вечерняя программа: выступление артистов; go-go girls; дискотека с диджеями.
16 июля — «Relax День»: отдыхаем, загораем и делимся впечатлениями!
На протяжении всего фестиваля для гостей будут работать: парковка, бесплатный бассейн, пивной ресторан.
Вход: 1000 Р с человека (все дни фестиваля), дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов).
Где и когда?
село Петропавловское, улица Степная, 19
14 июля 2017, пятница
10:00
15 июля 2017, суббота
10:00
16 июля 2017, воскресенье
10:00