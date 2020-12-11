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Выходные в Туле: 11-13 декабря

Выходные в Туле: 11-13 декабря

«Мальчик, ты не понял, афишу нам принеси! Мы с работы едем»: на этих выходных у нас премьеры двух интереснейших спектаклей, конференция в «Типографии», концерты, а еще большой хоккей снова в Туле.

Мама Шамана

Когда: 12 декабря, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 350 руб.

Мама Шамана

12 декабря в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.

«Мама Шамана» - это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.

 

ТоЛЧёк

Когда: 13 декабря, воскресенье, 09.00.

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: 400 руб.

ТоЛЧёк

13 декабря ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества «ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений.

 

Счастливые дни

Когда: 12 декабря, суббота, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Счастливые дни

12 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
 

Тульский экзотариум

Когда: 11-13 декабря, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Домашняя конференция в «Типографии»

Когда: 13 декабря, воскресенье, 15.00.

Где: КЦ «Типография».

Домашняя конференция в «Типографии»

13 декабря в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать. 
 

Матч звёзд СХЛ

Когда: 12 декабря, суббота, 17.00.

Где: Ледовый дворец.

Матч звёзд СХЛ

12 декабря в новом ледовом дворце сойдутся игроки лучших студенческих команд последних лет.
 
В нынешнем году матч пройдет в обновлённом формате: действующие игроки студенческой лиги сыграют с теми, кто еще совсем недавно блистал в розыгрыше СХЛ.

Матч пройдет без зрителей, но все, что будет происходить в этот день в ледовом дворце, можно будет увидеть на youtube-канале СХЛ.
 

Москва – Петушки

Когда: 13 декабря, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва – Петушки

13 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».
 
Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 12-13 декабря, суббота-воскресенье, с 12.00.

Где: Куликово поле.

Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля расширяют программу событий выходного дня: 12 декабря гостей приглашают на мастер-класс по конному аджилити, а 13 декабря – познакомят с Этнографической деревней «Моховое».
 

Art of many faces

Когда: 11 декабря, пятница, 19.00 — открытие, суббота-воскресенье, с 10.00 до 20.00.

Где: Театр «Эрмитаж».

Art of many faces

11 декабря тульский «Эрмитаж» приглашает на открытие выставки Art of many faces. Art of many faces – череда серий автопортретов, посвященных метаморфозе человека под влиянием разных событий: мировых, культурных, личностных.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 11-13 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 400 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
Что посмотреть?

На прошлой неделе у Юрия Дудя вышло интереснейшее интервью с журналистом и одним из самых влиятельных кинокритиков в России — Антоном Долиным

Помогает ли цензура, почему американские супергерои такие популярные и как «Криминальное чтиво» изменило кинематограф: не пожалейте два часа своей жизни, чтобы узнать о кино и не только намного больше, чем вы знали раньше.

 

Старикам тут не место

«Старикам тут не место» — один из пяти фильмов, которые Антон Долин предложил посмотреть вечером. Настоящий ужас для особо впечатлительных и легко пугающихся. Но подготовленный зритель придет в восторг от крепкой истории, проворной работы камеры и безупречного звука», — The New York Times.
 
 

Держите руки в тепле и не забывайте надевать маску!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 07:03 0
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