Выходные в Туле: 11-13 декабря

«Мальчик, ты не понял, афишу нам принеси! Мы с работы едем»: на этих выходных у нас премьеры двух интереснейших спектаклей, конференция в «Типографии», концерты, а еще большой хоккей снова в Туле.

Когда: 12 декабря, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: 350 руб.

12 декабря в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. «Мама Шамана» - это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.

Когда: 13 декабря, воскресенье, 09.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Стоимость: 400 руб.

13 декабря ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества «ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений.

Когда: 12 декабря, суббота, 19.00. Где: Тульский камерный драматический театр.

12 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Когда: 11-13 декабря, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 13 декабря, воскресенье, 15.00.

Где: КЦ «Типография».

13 декабря в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать.

Когда: 12 декабря, суббота, 17.00. Где: Ледовый дворец.

12 декабря в новом ледовом дворце сойдутся игроки лучших студенческих команд последних лет.



Матч пройдет без зрителей, но все, что будет происходить в этот день в ледовом дворце, можно будет увидеть на В нынешнем году матч пройдет в обновлённом формате: действующие игроки студенческой лиги сыграют с теми, кто еще совсем недавно блистал в розыгрыше СХЛ.Матч пройдет без зрителей, но все, что будет происходить в этот день в ледовом дворце, можно будет увидеть на youtube-канале СХЛ.

Когда: 13 декабря, воскресенье, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

13 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».

Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.

Когда: 12-13 декабря, суббота-воскресенье, с 12.00. Где: Куликово поле.

Музеи Куликова поля расширяют программу событий выходного дня: 12 декабря гостей приглашают на мастер-класс по конному аджилити, а 13 декабря – познакомят с Этнографической деревней «Моховое».