Выходные в Туле: 11-13 декабря

Когда: 12 декабря, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: 350 руб.

Когда: 13 декабря, воскресенье, 09.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Стоимость: 400 руб.

12 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Когда: 11-13 декабря, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Когда: 13 декабря, воскресенье, 15.00.

Где: КЦ «Типография».

13 декабря в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать.

13 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».

Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.

Музеи Куликова поля расширяют программу событий выходного дня: 12 декабря гостей приглашают на мастер-класс по конному аджилити, а 13 декабря – познакомят с Этнографической деревней «Моховое».

Когда: 11 декабря, пятница, 19.00 — открытие, суббота-воскресенье, с 10.00 до 20.00. Где: Театр «Эрмитаж».

11 декабря тульский «Эрмитаж» приглашает на открытие выставки Art of many faces. Art of many faces – череда серий автопортретов, посвященных метаморфозе человека под влиянием разных событий: мировых, культурных, личностных.

Когда: 11-13 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.

Где: парк «Патриот Тула».

Стоимость: 400 руб.

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула». Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли. Проведите время весело и познавательно! А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.

Что посмотреть? На прошлой неделе у Юрия Дудя вышло интереснейшее интервью с журналистом и одним из самых влиятельных кинокритиков в России — Антоном Долиным. Помогает ли цензура, почему американские супергерои такие популярные и как «Криминальное чтиво» изменило кинематограф: не пожалейте два часа своей жизни, чтобы узнать о кино и не только намного больше, чем вы знали раньше. Старикам тут не место «Старикам тут не место» — один из пяти фильмов, которые Антон Долин предложил посмотреть вечером. Настоящий ужас для особо впечатлительных и легко пугающихся. Но подготовленный зритель придет в восторг от крепкой истории, проворной работы камеры и безупречного звука», — The New York Times.