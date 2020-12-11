Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям.
Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.
Подробнее на сайте или по телефону +7 (902) 695-55-20.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
11 декабря 2020, пятница
11:00
11 декабря 2020, пятница
20:00
12 декабря 2020, суббота
11:00
12 декабря 2020, суббота
20:00
13 декабря 2020, воскресенье
11:00
13 декабря 2020, воскресенье
20:00
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽