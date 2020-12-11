Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».

Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!

Проводите время весело и познавательно!

А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям.

Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.