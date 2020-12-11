Домашняя конференция в «Типографии»
13 декабря в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать. Это для вас, если вы:
- увлекаетесь самыми разными вещами;
- всегда готовы узнавать новое, особенно от людей;
- не понимаете светские «беседы ни о чём», но рады содержательным обсуждениям.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 декабря 2020, воскресенье
15:00
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽