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Домашняя конференция в «Типографии»

Домашняя конференция в «Типографии»

13 декабря в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов, уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать. Это для вас, если вы:

  • увлекаетесь самыми разными вещами;
  • всегда готовы узнавать новое, особенно от людей;
  • не понимаете светские «беседы ни о чём», но рады содержательным обсуждениям.

Подробности по ссылке.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 декабря 2020, воскресенье
15:00
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Касса
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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