ТоЛЧёк
В ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества«ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений:
- Классический танец;
- Деми классика;
- Народный танец;
- Стилизованный танец;
- Эстрадный танец;
- Джаз танец;
- Модерн;
- Танцевальное Шоу;
- Акробатический танец;
- Акробатическое Шоу;
- Стрит Шоу;
- Чир-пом-Фристаил;
- Импровизация;
- Степ;
- Латина Шоу.
Победители получат кубки, медали и грамоты. Подробности и правила участия по ссылке.
Стоимость:
500 р. 400 р. только в Myslo-кассе.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
13 декабря 2020, воскресенье
09:00
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
8 января 2021
₽ Билеты: 600-1000 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽