В ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества«ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений:

Классический танец;

Деми классика;

Народный танец;

Стилизованный танец;

Эстрадный танец;

Джаз танец;

Модерн;

Танцевальное Шоу;

Акробатический танец;

Акробатическое Шоу;

Стрит Шоу;

Чир-пом-Фристаил;

Импровизация;

Степ;

Латина Шоу.

Победители получат кубки, медали и грамоты. Подробности и правила участия по ссылке.