афиша
афиша
Регистрация
ТоЛЧёк

ТоЛЧёк

В ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества«ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений:

  • Классический танец;
  • Деми классика;
  • Народный танец;
  • Стилизованный танец;
  • Эстрадный танец;
  • Джаз танец;
  • Модерн;
  • Танцевальное Шоу;
  • Акробатический танец;
  • Акробатическое Шоу;
  • Стрит Шоу;
  • Чир-пом-Фристаил;
  • Импровизация;
  • Степ;
  • Латина Шоу.

Победители получат кубки, медали и грамоты. Подробности и правила участия по ссылке.

Стоимость: 500 р. 400 р. только в Myslo-кассе.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
13 декабря 2020, воскресенье
09:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Школа волшебства Гарри Поттера
Купить билет
8 января 2021
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.