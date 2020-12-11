Выходные на Куликовом поле
Музеи Куликова поля расширяют программу событий выходного дня: 12 декабря гостей приглашают на мастер-класс по конному аджилити, а 13 декабря – познакомят с Этнографической деревней «Моховое».
Мастер-класс по конному аджилити обещает необычное общение с лошадками на Конном дворе. В стенах живой экспозиции, открытой совсем недавно, или на свежем воздухе можно научиться управлять животным и проходить разнообразные препятствия.
Музей Куликовской битвы в Моховом приглашает на новую тематическую экскурсию по этнографической деревне «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы».
На все музейные программы выходного дня необходима предварительная запись!
Полное расписание на ближайшие субботу и воскресенье:
12 декабря
- 12.00 - Мастер-класс по конному аджилити (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
- 13.00 - Мастер-класс по колокольному звону (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
- 14.00 - Интерактивная программа «Богатырские игры» (Мемориал на Красном холме Куликова поля);
- 14.15 - Игровая программа с угощением «Святки по-купечески» (Музей купеческого быта в Епифани).
13 декабря
- 12.00 - Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
- 13.00 - Интерактивная программа «Богатырские игры» (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
- 14.00 - Тематическая экскурсия «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы» (Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом);
- 14.00 - Квест «Путешествие в историю» (Мемориал на Красном холме).
Описание программ на 12 и 13 декабря, контакты для бронирования и цены можно уточнить на сайте музея-заповедника.
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
11 декабря 2020, пятница
12:00
12 декабря 2020, суббота
12:00
13 декабря 2020, воскресенье
12:00
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽