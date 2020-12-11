Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля расширяют программу событий выходного дня: 12 декабря гостей приглашают на мастер-класс по конному аджилити, а 13 декабря – познакомят с Этнографической деревней «Моховое».

Мастер-класс по конному аджилити обещает необычное общение с лошадками на Конном дворе. В стенах живой экспозиции, открытой совсем недавно, или на свежем воздухе можно научиться управлять животным и проходить разнообразные препятствия.

Музей Куликовской битвы в Моховом приглашает на новую тематическую экскурсию по этнографической деревне «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы».

На все музейные программы выходного дня необходима предварительная запись!

Полное расписание на ближайшие субботу и воскресенье:

12 декабря

12.00 - Мастер-класс по конному аджилити (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);

- Мастер-класс по конному аджилити (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино); 13.00 - Мастер-класс по колокольному звону (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);

- Мастер-класс по колокольному звону (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино); 14.00 - Интерактивная программа «Богатырские игры» (Мемориал на Красном холме Куликова поля);

- Интерактивная программа «Богатырские игры» (Мемориал на Красном холме Куликова поля); 14.15 - Игровая программа с угощением «Святки по-купечески» (Музей купеческого быта в Епифани).

13 декабря

12.00 - Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);

- Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино); 13.00 - Интерактивная программа «Богатырские игры» (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);

- Интерактивная программа «Богатырские игры» (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино); 14.00 - Тематическая экскурсия «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы» (Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом);

- Тематическая экскурсия «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы» (Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом); 14.00 - Квест «Путешествие в историю» (Мемориал на Красном холме).