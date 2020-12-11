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Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля расширяют программу событий выходного дня: 12 декабря гостей приглашают на мастер-класс по конному аджилити, а 13 декабря – познакомят с Этнографической деревней «Моховое».

Мастер-класс по конному аджилити обещает необычное общение с лошадками на Конном дворе. В стенах живой экспозиции, открытой совсем недавно, или на свежем воздухе можно научиться управлять животным и проходить разнообразные препятствия. 

Музей Куликовской битвы в Моховом приглашает на новую тематическую экскурсию по этнографической деревне «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы». 

На все музейные программы выходного дня необходима предварительная запись!
 
Полное расписание на ближайшие субботу и воскресенье:
 
12 декабря  
 
  • 12.00 - Мастер-класс по конному аджилити (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
  • 13.00 - Мастер-класс по колокольному звону (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
  • 14.00 - Интерактивная программа «Богатырские игры» (Мемориал на Красном холме Куликова поля);
  • 14.15 - Игровая программа с угощением «Святки по-купечески» (Музей купеческого быта в Епифани).
 
13 декабря
 
  • 12.00 - Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» (Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
  • 13.00 - Интерактивная программа «Богатырские игры» (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино);
  • 14.00 - Тематическая экскурсия «Другой мир Куликова поля: история русской усадьбы» (Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом);
  • 14.00 - Квест «Путешествие в историю» (Мемориал на Красном холме).
Описание программ на 12 и 13 декабря, контакты для бронирования и цены можно уточнить на сайте музея-заповедника.
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
11 декабря 2020, пятница
12:00
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12 декабря 2020, суббота
12:00
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13 декабря 2020, воскресенье
12:00
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Касса
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
НАИВ
Купить билет
22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
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