афиша
афиша
Регистрация
Счастливые дни

Счастливые дни

12, 17 и 29 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.

Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
12 декабря 2020, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
17 декабря 2020, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
29 декабря 2020, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Мама Шамана
Купить билет
12 декабря, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новогоднее путешествие по сказкам
Купить билет
4 января, понедельник 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.