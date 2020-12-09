Счастливые дни
12, 17 и 29 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
12 декабря 2020, суббота
19:00
17 декабря 2020, четверг
19:00
29 декабря 2020, вторник
19:00
12 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 января, понедельник 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽