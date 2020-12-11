Рассрочке «Да!», кредиту – «Нет!»

Обновление бытовой техники в доме продиктовано исключительно желанием создать еще больший комфорт и уют. Но не всегда на покупку даже стиральной машины или пылесоса есть на руках полная сумма. Встает вопрос: что лучше – кредит или рассрочка?

Отличие кредита от рассрочки

Кредит – это сумма денег, заимствованная у банка. Финансовая организация платить магазину за вашу покупку, а вы после отдаете долг уже банку. За эту услугу банк получает проценты. И чем выше срок кредита, там больше переплата.

Важно помнить: у всех банков процентная ставка регрессивна, но уменьшение процентной ставки происходит при увеличении суммы кредита. То есть банку выгоднее выдать кредит на покупку нескольких пылесосов, нежели единовременно выдать, например, 150 тыс. рублей.

Покупателю же при этом не выгодно. Он расходует семейный бюджет, расплачиваясь за покупку, а также платит еще и процент банку. В зависимости от процентной ставки и срока кредита, переплата может доходить до половины стоимости товара.

Рассрочка – выгодна

Приобрести технику сегодня, пользоваться ею сразу, а платить за нее частями и при этом не переплачивать, можно, если воспользоваться рассрочкой от магазина.

В Туле беспроцентную рассрочку без участия банков предоставляет магазин «Дуэт».

В отличие от кредита, рассрочка от магазина не требует оформления страховок, приобретения дополнительной гарантии на технику или приобретения не нужных вам аксессуаров. Благодаря этому покупатель экономит значительную сумму.

Магазин «Дуэт» с 2003 года предлагает рассрочку до года без участия банков, процентов и переплат. Все необходимые документы вам оформят здесь же в магазине без лишних документов и справок о доходах. Оплачивается рассрочку в кассу магазина, что так же очень удобно и выгодно, так как никаких комиссий и процентов за перевод не берётся!

Вам нужно будет оплатить только первый взнос. Для новых покупателей– 20%, для постоянных – 10% от стоимости товара.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция – рассрочка предоставляется на 12 месяцев без первого взноса!

Расчет прозрачный, посмотрите сами! Надежный и качественный холодильник BOSH в магазине «Дуэт» стоит 32 920 руб. В модели использован качественный пластик, система бесшумной работы и экономии энергии. Если вы хотите купить его в рассрочку на год, то нужно заплатить 6584 руб., а потом платить по 2194 руб. в месяц.

Если вы относитесь к категории пенсионеров или новоселов, то можете оформить рассрочку без первого взноса. То есть вы сможете забрать холодильник, ничего не заплатив, и потом в течение 12 месяцев вносить по 2743 руб.

Безрамочный телевизор Samsung с диагональю 126 см, в современном дизайне, разрешением 4К, широким углом обзора и Smart TV стоит 38720 руб. Сразу такую сумму найти непросто. Но если взять телевизор в рассрочку в «Дуэте», то первый взнос (20%) составит 7744 руб., а ежемесячный платеж – 2581 руб.

С учетом акции для новоселов и пенсионеров: первоначальный взнос – 0 руб., ежемесячный платеж – 3226 руб.

Предложение действует на ВСЕ товары.

Подробности смотрите на сайте www. duet-tula.ru

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