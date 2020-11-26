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Мама Шамана

Мама Шамана

12 декабря в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.

«Мама Шамана» - это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.
 
 
Мама Шамана - покровительница диких домохозяек, которая живёт на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами...
В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 декабря 2020, суббота
17:00
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