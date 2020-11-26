Мама Шамана
12 декабря в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.
«Мама Шамана» - это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.
Мама Шамана - покровительница диких домохозяек, которая живёт на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами...
В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
12 декабря 2020, суббота
17:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽