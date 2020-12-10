Москва – Петушки
13 и 20 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
13 декабря 2020, воскресенье
18:30
20 декабря 2020, воскресенье
18:30
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 января 2021
₽ Билеты: 600-1000 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽