Матч звёзд СХЛ

12 декабря в новом ледовом дворце сойдутся игроки лучших студенческих команд последних лет.

В нынешнем году Матч пройдет в обновлённом формате: действующие игроки студенческой лиги сыграют с теми, кто еще совсем недавно блистал в розыгрыше СХЛ.

За сборную Звёзд прошлого выступят хоккеисты 1989-1996 года рождения из 8 команд. Они неоднократно выступали за сборную СХЛ. В составе команды 11 хоккеистов-победителей Кубка мира среди студенческих команд, проходившем в Словакии в январе 2018 года.

За сборную Звёзд настоящего сыграют действующие игроки чемпионата студенческой лиги.

Есть в составе команды и представители Тульской области: это игроки новомосковского «Менделеевца» Илья Вишневский и Илья Ромель.

Матч пройдет без зрителей, но все, что будет происходить в этот день в ледовом дворце, можно будет увидеть на youtube-канале СХЛ.

Начало мастер-шоу в 16.00, начало матча в 17.00.