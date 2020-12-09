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Матч звёзд СХЛ

Матч звёзд СХЛ

12 декабря в новом ледовом дворце сойдутся игроки лучших студенческих команд последних лет.
 
В нынешнем году Матч пройдет в обновлённом формате: действующие игроки студенческой лиги сыграют с теми, кто еще совсем недавно блистал в розыгрыше СХЛ.
 
За сборную Звёзд прошлого выступят хоккеисты 1989-1996 года рождения из 8 команд. Они неоднократно выступали за сборную СХЛ. В составе команды 11 хоккеистов-победителей Кубка мира среди студенческих команд, проходившем в Словакии в январе 2018 года.
 
За сборную Звёзд настоящего сыграют действующие игроки чемпионата студенческой лиги.
 
Есть в составе команды и представители Тульской области: это игроки новомосковского «Менделеевца» Илья Вишневский и Илья Ромель.
 
Матч пройдет без зрителей, но все, что будет происходить в этот день в ледовом дворце, можно будет увидеть на youtube-канале СХЛ.
 
Начало мастер-шоу в 16.00, начало матча в 17.00.
 
Где и когда?
Ледовый дворец
12 декабря 2020, суббота
17:00
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