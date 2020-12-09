Матч звёзд СХЛ
12 декабря в новом ледовом дворце сойдутся игроки лучших студенческих команд последних лет.
В нынешнем году Матч пройдет в обновлённом формате: действующие игроки студенческой лиги сыграют с теми, кто еще совсем недавно блистал в розыгрыше СХЛ.
За сборную Звёзд прошлого выступят хоккеисты 1989-1996 года рождения из 8 команд. Они неоднократно выступали за сборную СХЛ. В составе команды 11 хоккеистов-победителей Кубка мира среди студенческих команд, проходившем в Словакии в январе 2018 года.
За сборную Звёзд настоящего сыграют действующие игроки чемпионата студенческой лиги.
Есть в составе команды и представители Тульской области: это игроки новомосковского «Менделеевца» Илья Вишневский и Илья Ромель.
Матч пройдет без зрителей, но все, что будет происходить в этот день в ледовом дворце, можно будет увидеть на youtube-канале СХЛ.
Начало мастер-шоу в 16.00, начало матча в 17.00.
Где и когда?
12 декабря 2020, суббота
17:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽