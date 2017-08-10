Выходные в Туле: 11-13 августа

День физкультурника, фестиваль авиамоделирования, вечер юмора, концерт для котиков и не только — на этих выходных.

Во вторую субботу августа — 12 числа в этом году — в России отмечается День физкультурника. Нас ждёт настоящий праздник спорта! Начнётся он в 11.00 на территории Тульского кремля.

Каждый желающий сможет принять участие в акции «Физкультпривет», но для этого придётся выучить несколько простых движений. Обучающее видео ниже.

Также вы сможете принять участие в мастер-классах от ведущих фитнес-клубов и посоревноваться в различных дисциплинах: жим лежа, армреслинг, армлифтинг, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, скиппинг. Для детей и взрослых будут организованы площадки с эстафетами и подвижными играми.

В 12.00 состоятся соревнования по уличному футболу «Оранжевый мяч», а если вы хотите принять участие, приходите пораньше — в 10.00 и зарегистрируйтесь.

В Центральном парке состоится фестиваль спорта «Универсальный солдат», приуроченный к Дню физкультурника.

А тем, кто мечтает покорить небо, и прочим романтикам советуем посетить ежегодный массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо» 12 августа на аэродроме «Мясново».

В Новомосковске также пройдёт День Физкультурника.

пати

Our Open Air

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка «Ивановские дачи"

12 августа, суббота, 23.00

300 Р

Промо-группа Our Gentle House подготовила новую вечеринку «Our Open Air» — на этот раз на свежем воздухе. Это будет по-настоящему домашняя атмосфера на двух танцполах. Они будут сильно отличаться друг от друга по музыкальным направлениям, а это значит, что почти каждый сможет отдохнуть под то, что ему нравится. Играют Osipov M., African, Iceberg и GriB, а это значит, что шикарный саундтрек этому вечеру будет обеспечен.

немного юмора

Тульский час шуток Александра Долгополова

Rob Roy Bar

Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)

12 августа, суббота, 20.00

200 Р, нужно бронировать билеты

Александр Долгополов — один из наиболее самобытных и оригинальных стендап-комиков страны. Комик, который остался ни с чем в чужом городе, начал с чистого листа, и у него все получилось. Является участником таких популярных шоу, как «Порараз Бирацца» и стендапа на канале Paramount Comedy. Совсем недавно Александр вошел в десятку лучших стендап-комиков России по версии журнала MAXIM.

вечер с мурлыками

Шлякер

Кошки в окошке, муркафе

Тула, пр. Ленина, 28

11 августа, пятница, 20.00

Вход 150 Р, в день концерта — 200 Р. Вырученные средства пойдут на помощь котикам. Бронирование билетов по телефону 8−952−186−36−00.

В Тульском муркафе состоится благотворительный концерт. Вы услышите любимые хиты групп The Doors, Greedence, The Beatles, Santana, Jimmy Hendrix, Bob Marley, Chuck Berry, Elvis Presley в живом исполнении.

холи

Холи-праздник в Ликёрке

Ликёрка Лофт

Тула, пр. Ленина, 85-б

12 августа, суббота, 12.00

Приглашаем всех окунуться в красочную атмосферу культуры Индии! Фестиваль красок «Холи» пришел к нам из Индии, ежегодно он собирает сотни тысяч людей. В последние годы фестивали красок проходят по всему миру. Праздник любви, жизни, свободы, радости и, конечно, вечной молодости. По традиции все обкидываются краской, сухой и яркой, желают всем счастья и радости в жизни.

трудись!

#двортрудмай

Двор Тульского историко-архитектурного музея

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

12 августа, суббота, 14.00

Участие бесплатно

Второй раз в Туле состоится цикл мероприятий #двортрудмай — мастер-класс, посвященный изготовлению уличной мебели своими руками из подручных материалов. Вам предстоит красить, шлифовать и пропитывать всю мебель, которую сделали на предыдущих мероприятиях, чтобы она могла сохраниться подольше. Ещё — изготавливать навигационные указатели для фестиваля ЙогаДар.

встреча с блогером

Nixelpixel (Ника Водвуд)

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

12 августа, суббота, 15.00

150 Р

Ника Водвуд — профессиональный художник и иллюстратор, работающий с известными брендами. Её канал на YouTube уже набрал больше 200 тысяч подписчиков. Там Ника рассказывает про свою жизнь, про путешествия. Но наиболее широкую известность приобрели её видео о феминизме и большинству она и знакома как активист. Ника живет в Москве, принимает участие в комикс-фестивалях, читает лекции и проводит мастер-классы по иллюстрации, устраивает укулеле-концерты и принимает участие в любых интересных проектах. Кстати, в Туле познакомились родители Ники, о чём она сама с удовольствием вам расскажет на встрече.

среднерусская возвышенность

В туристическом комплексе «Золотой город» на этих выходных состоится два концерта.

12 августа, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции от Рикардо Фольи и зажигательные мелодии от «Унесенных Ветром».

Популярный итальянский певец Риккардо Фольи в 80-е годы исполнял песни, поражающие своею вдумчивостью по содержанию, напряжённостью и пронзительностью по исполнению. Голос Риккардо полюбился множеству людей в Италии и за её пределами. В 1981 году выходит его знаменитая песня Malinconia («Грусть»), а Storie di tutti i giorni («Повседневные истории») стала «визитной карточкой» музыканта.

В воскресенье 13 августа фестиваль «Среднерусская возвышенность» встречает культовую группу «Манго-Манго».

Эта советская рок-группа была создана весной 1987 года. Её лидером до сих пор является музыкант Андрей Гордеев. В репертуаре «Манго-Манго» — целая обойма веселеньких песен с абсурдными текстами. Это «Пули», «Таких не берут в космонавты”, «Вальс крановщиков» и, конечно же, хит «Мамаду». Солист коллектива Андрей Гордеев в своих интервью называет «манговское» направление в искусстве «радостным дебилизмом».

местный колорит

Епифанская ярмарка

Епифань, Кимовский район

12 августа, суббота, 10.00

Вход свободный

Ежегодно накануне Медового Cпаса на центральной площади некогда крупного уездного города Епифань проводится Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка». Полное расписание ищите в нашей афише.

Полное расписание всех фестивалей, которые пройдут не только в Тульской области, но и в соседних регионах, смотрите в специальном обзоре «Фестивальное лето».

а что в кино

С 10 августа начался показ четырёх новых фильмов в кинотеатрах Тулы и области. Полная афиша кинотеатров, как вы знаете, только на Myslo.

Валериан и город тысячи планет

В кинотеатрах Тулы и области — новый фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» с чудесной Карой Делавинь в главной роли. Далекий XXVIII век. Два космических спецагента Валериан и Лорелин по заданию отправляются на удивительную планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако рядовая операция оборачивается подозрительным делом, и спецагенты становятся невольными участниками межгалактического заговора. Кто-то решил захватить власть в Городе Тысячи Планет, и миссия Валериан и Лорелин — защитить Вселенную от надвигающейся опасности.

Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Новая часть нашумевшего ужастика «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» — снова в кинотеатрах и снова будет пугать нас куклами и детскими кошмарами. Через несколько лет после трагической гибели их маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, которые вскоре становятся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

1+1. Нарушая правила

Аргентинская версия французского хита «1+1» — уже в кинотеатрах. Филиппе — богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.

Чудеса в Париже

А чтобы посмотреть романтичную сказку «Чудеса в Париже», вам придётся ехать в Новомосковск — фильм будет показан в кинотеатре «Победа». Нескладная Фиона работает библиотекарем в маленьком канадском городке. Внезапно она получает странное письмо от ее 88-ти летней тетушки Марты, которая живет в Париже. Фиона бросает все и садится в первый самолет в Париж, чтобы обнаружить, что Марта исчезла без следа. После серии чудесных, катастрофичных и невероятно смешных приключений Фиона встречает Доминика — рокового бездомного красавца, который в ее лице находит любовь всей своей жизни.