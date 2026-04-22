  За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей
За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей

Они официально относятся к охотничьим ресурсам.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Водителям стоит быть внимательнее не только к пешеходам и другим автомобилям, но и к птицам. Штраф за сбитого голубя может составить 600 рублей, а за оставление места такого ДТП можно лишиться прав, пишут РИА «Новости» со ссылкой на юристов. 

Как выяснилось, голуби официально относятся к охотничьим ресурсам. За их уничтожение предусмотрена такса в размере 600 рублей. Если же водитель сбил целую стаю, сумма ущерба будет суммироваться за каждую птицу.

Юрист подчеркнула, что наезд на голубя юридически приравнивается к дорожно-транспортному происшествию. Это означает, что водитель не имеет права уезжать с места происшествия.

Если факт оставления места ДТП будет зафиксирован, водителю грозит не просто штраф, а лишение водительских прав или административный арест.

