Nixelpixel (Ника Водвуд)
Ника Водвуд — профессиональный художник и иллюстратор, работающий с известными брендами. Её канал на YouTube уже набрал больше 200 тысяч подписчиков. Там Ника рассказывает про свою жизнь, про путешествия. Но наиболее широкую известность приобрели её видео о феминизме и большинству она и знакома как активист.
Ника живет в Москве, принимает участие в комикс-фестивалях, читает лекции и проводит мастер-классы по иллюстрации, устраивает укулеле-концерты и принимает участие в любых интересных проектах.
Кстати, в Туле познакомились родители Ники, о чём она сама с удовольствием вам расскажет на встрече.
Вход 150 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
12 августа 2017, суббота
15:00