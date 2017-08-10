Правильно питаемся и тренируемся: здоровые продукты и спортпит в Туле

Где в Туле купить продукты для правильного питания и похудения, а также специальное питание для спортсменов – в обзоре Myslo.

Хотите питаться правильно и полезно, но заказывать экологически чистую, вегетарианскую и диетическую еду через интернет-магазины неудобно, да и хочется выбрать для себя самое лучшее, получить консультацию продавца? Предлагаем вам рассказ о тульской сети магазинов здорового питания, в которых вам предложат огромный выбор вкусной и полезной продукции. Также в обзоре мы расскажем о магазинах спортивного питания, которые предлагают тульским спортсменам и просто любителям фитнеса и подтянутого тела множество вариантов специального спортивного питания.

Eco-store

Где найти продукты, которые помогают похудеть и поддерживать вес в норме, насыщают организм полезными веществами, да ещё и очень вкусные и разнообразные? В магазинах Eco-store, которые работают в Туле уже третий год.

Вы сможете питаться разнообразно, вкусно и полезно каждый день, кормить свою семью здоровой пищей, без мучений соблюдать диету и специальные ограничения по медицинским показаниям.

В этом магазине вы откроете для себя много новых и вкусных продуктов и заменителей традиционной пищи, которые не уступают и даже превосходят по вкусу привычную, но неполезную еду.

Каши из качественных круп, выращенных в экологически чистых регионах и тщательно отобранных, а также из хлопьев холодного прессования, произведённых без нагрева, что позволяет сохранить в них максимум полезных микроэлементов, витаминов и аминокислот. Смеси каш для варки или готовые смеси с пророщенными зёрнами злаков, семенами льна, зелёной гречкой и т. д.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы — диетический продукт, а цельнозерновые макароны из Eco-store — просто идеальный продукт для худеющих.

Хлопья, макароны и даже вегетарианские котлеты из полбы — разновидности пшеницы с ореховым привкусом и богатым содержанием полезных веществ. Она отличается очень твёрдой оболочкой, не пропускающей внутрь пестициды и другие вредные элементы.

Вы сладкоежка, но приходится ограничивать себя? В магазине здорового питания есть много полезных сладостей. Низкоуглеводное печенье, меренги, конфеты, натуральный мармелад на патоке и пектине и многое другое.

В них минимум калорий, нет сахара и сливочного масла. Приготовлены сладости с натуральными подсластителями и обогащенные пищевыми волокнами.

Диабетикам здесь предложат джемы и варенье на эритритоле. А сиропы из стевии — отличный способ подсластить творог, сделать коктейль или выпечку без сахара. Ещё один заменитель сахара — пекмез. Это вываренный сгущенный сок (сироп) фруктов, ягод, овощей. Чтобы подсластить чай или кофе, достаточно двух капель.

В Eco-store продаётся хлеб с минимальным составом — пророщенное зерно, вода и соль. Такой хлеб принесет колоссальную пользу организму (повышает иммунитет, борется с усталостью) и не навредит фигуре.

Соусы на основе пищевых волокон, ягод и фруктов — замена майонеза и приправа для салатов, мяса и рыбы. Вместо подсолнечного масла попробуйте более полезные — льняное, облепиховое, масло грецкого, миндального ореха, семян чиа и др.

Урбечи и ореховые пасты, батончики из натуральных фруктов — варианты для полезного перекуса.

В магазине Eco-store можно выбрать для себя продукты, подходящие при любой диете: как нацеленной на похудение, так и соблюдаемой по медицинским показаниям. Белковые коктейли, безуглеводные сладости и сиропы, высокобелковые низкожирные сыры тофу, всевозможные замороженные блинчики, вареники без муки на отрубях, котлеты и многое другое.

У вас непереносимость глютена? Приходите в Eco-store за безглютеновыми продуктами — макаронами, смесями для выпечки, кашами, котлетами, сладостями.

Вы вегетарианец или веган? Для вас в Eco-store представлены разнообразные крупы и мука, вегетарианские колбасы и сыры, соусы, соевая продукция (сыры, колбаса, мясо, фарш, йогурты, пасты), урбечи, ореховые пасты, сладости.

Экохлебцы из пророщенных зёрен пшеницы — один из любимых продуктов покупателей этого магазина. Они проходят минимальную термообработку и создаются уникальным методом выдавливания цельного зерна непосредственно в зерновую пластину.

Гранола — органические хлопья холодного прессования, с добавлением орехов, сухофруктов, меда. Это отличный вариант для завтрака.

В магазине Eco-store вы найдёте разнообразные марки шоколада с полностью натуральным составом, без каких-либо заменителей.

Питайтесь правильно с магазинами Eco-store и будьте здоровы!

Тула, проспект Ленина, 52-б

8 (4872) 58-48-49 .

Тула, Красноармейский проспект, 34

8 (4872) 58-48-51 .

store-eco.ru

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Iron Tula, магазин спортивного питания

Занимаетесь спортом, фитнесом, бодибилдингом, футболом, борьбой и любыми другими видами спорта или просто ходите в тренажёрный зал, чтобы стать сильнее, похудеть и набрать мышечную массу?

Специальное спортивное питание поможет увеличить эффективность ваших тренировок.

Магазин спортивного питания и экипировки Iron Tula работает

в Туле уже 4 года.

За это время туляки делали покупки в магазине более 23 000 раз, было сделано более 1000 доставок и около 30 тонн спортивного питания было продано тулякам и гостям нашего города. Этот богатый опыт помог магазину сформировать у себя ассортимент самых качественных, сильных и проверенных товаров. И сегодня Iron Tula продолжает ориентироваться на отзывы и пожелания покупателей.

Здесь вы сможете купить действительно стоящие продукты, которые помогут вам достичь оптимального результата в спорте и здоровом питании:

Протеин (высокобелковые смеси).

Широко используется при различных диетах и жиросжигающих тренировках, способствует ускорению процесса избавления от подкожного жира и поддержанию имеющейся мышечной массы.

Широко используется при различных диетах и жиросжигающих тренировках, способствует ускорению процесса избавления от подкожного жира и поддержанию имеющейся мышечной массы. Гейнер (белково-углеводные смеси).

Специально разработаны для набора массы и быстрого восполнения энергетических запасов организма. Стимулируют прилив энергии в организме и повышают работоспособность во время тренировок.

Специально разработаны для набора массы и быстрого восполнения энергетических запасов организма. Стимулируют прилив энергии в организме и повышают работоспособность во время тренировок. ВСАА.

Основной материал для построения новых мышц — незаменимые аминокислоты, которые составляют 35% всех аминокислот в мышцах и принимают важное участие в процессах анаболизма и восстановления. BCAA не могут синтезироваться в организме, поэтому человек их может получать только с пищей и специальными добавками.

Основной материал для построения новых мышц — незаменимые аминокислоты, которые составляют 35% всех аминокислот в мышцах и принимают важное участие в процессах анаболизма и восстановления. BCAA не могут синтезироваться в организме, поэтому человек их может получать только с пищей и специальными добавками. Креатин.

Незаменимое, натуральное природное вещество, которое содержится в мышцах человека и животных и требуется для энергетического обмена и выполнения движений. Используется как пищевая добавка для повышения достижений в силовых видах спорта, а также для увеличения мышечной массы. Его принимают не только профессиональные спортсмены, но и просто поклонники здорового образа жизни.

Незаменимое, натуральное природное вещество, которое содержится в мышцах человека и животных и требуется для энергетического обмена и выполнения движений. Используется как пищевая добавка для повышения достижений в силовых видах спорта, а также для увеличения мышечной массы. Его принимают не только профессиональные спортсмены, но и просто поклонники здорового образа жизни. Витамины и минералы;

Аминокислоты;

Средства для связок и суставов.

Восстанавливают хрящевую ткань, снимают воспаления, устраняют болезненность и патологический хруст, снижают риск травматизма.

Восстанавливают хрящевую ткань, снимают воспаления, устраняют болезненность и патологический хруст, снижают риск травматизма. Предтренировочные комплексы.

Повышают работоспособность атлета перед тренировкой, увеличивают силовые показатели, помогают наращивать мышечную массу и сжигать подкожный жир.

Повышают работоспособность атлета перед тренировкой, увеличивают силовые показатели, помогают наращивать мышечную массу и сжигать подкожный жир. Тестостероновые бустеры (трибулус).

Продукт растительного происхождения. Эффективно и безопасно стимулирует выработку организмом собственного тестостерона, от которого зависят процессы роста и восстановления мышечной ткани, силовые показатели, мужское здоровье, либидо и сексуальная активность.

Продукт растительного происхождения. Эффективно и безопасно стимулирует выработку организмом собственного тестостерона, от которого зависят процессы роста и восстановления мышечной ткани, силовые показатели, мужское здоровье, либидо и сексуальная активность. Жиросжигатели и L-карнитин.

Жиросжигатели стимулируют процессы обмена, препятствуют синтезу жиров, подавляют уровень усвоения углеводов и жиров, снижают аппетит, а также выводят жидкость из организма.

Жиросжигатели стимулируют процессы обмена, препятствуют синтезу жиров, подавляют уровень усвоения углеводов и жиров, снижают аппетит, а также выводят жидкость из организма. Спортивные батончики, печенье, джемы;

Спортивные шейкеры и бутылки для воды;

Экипировка/аксессуары.

Консультанты по подбору спортивного питания бесплатно сориентируют вас в разнообразном ассортименте и помогут подобрать оптимальные продукты.

Все товары вы можете купить как в самих магазинах по двум адресам в Туле, так и в интернет-магазине с доставкой на дом.

Доставка на дом по Туле бесплатная при покупке на сумму от 2500 руб.

В магазине Iron Tula действует накопительная бонусная система.

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Скидка будет действовать во всех магазинах Iron Tula, а также при заказе через сайт.

Тула, проспект Ленина, 108, офис 4-а

Тула, ул. Советская, 56-а, 2-й этаж

8 (953) 951-96-81

irontula.ru

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Атлет, сеть магазинов товаров для фитнеса и бодибилдинга

Вы не представляете свою жизнь без спорта и используете для поддержки организма и достижения лучших результатов спортивное питание?

Магазин «Атлет» работает в нашем городе уже 12 лет. Это один из первых магазинов спортивного питания и аксессуаров, которые

появились в Туле.

На сегодня магазины «Атлет» удобно расположены в разных районах Тулы.

Уже много лет эта сеть магазинов стабильно работает с представителями ведущих брендов спортивного питания: Optimum Nutrition, BSN, Weider, Syntrax, Olimp, Universal, Scitec Nutrition, VpLaboratory, Bio Tech, Muscle Tech, Dymatize, R-line, Ostrovit, Genetic Lab и другие.

Сегодня купить спортивное питание легко, однако есть риск получить некачественный продукт, способный скорее навредить вам, чем помочь.

Магазины спортивного питания «Атлет» предлагают продукцию только от официальных представителей ведущих производителей спортивного питания и гарантирует высокое качество представленного питания для спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни.

Грамотные продавцы-консультанты магазинов всегда помогут вам в выборе спортивных добавок.

Спортивное питание для бодибилдинга должно включать в себя все необходимые элементы и добавки: аминокислоты, протеин (белок), витамины и минералы, углеводы. При тяжелых физических нагрузках хорошую помощь организму окажут белково-углеводные смеси (гейнеры). Хороший гейнер — это прекрасный способ своевременно позаботиться о своем здоровье и достичь желаемых результатов в спорте.

Кроме того, в магазинах «Атлет» представлен широкий выбор препаратов, повышающих тестостерон, средства для суставов и связок, необходимые при интенсивных тренировках, и лучший способ быстро и полезно перекусить — спортивные батончики. Здесь вы найдете глютамин, креатин, аргинин, предтренировочные комплексы, жиросжигатели — всё, что нужно для поддержания и восстановления вашего организма во время напряженных тренировок.

В магазине «Атлет» на ул. 9 Мая, 2 покупателей ждёт большой выбор специальной одежды для бодибилдинга и фитнеса.

Здесь вы сможете выбрать для себя одежду известных марок — Ironman, Real Pump, NoLimits, Big Sam и др. по доступным ценам. В специальной одежде тренироваться приятнее и эффективнее, ведь она сшита из высококачественных материалов, позволяет коже «дышать» и не сковывает движения. В каждом магазине этой сети вы найдете много аксессуаров для занятий: перчатки, тяговые лямки, крюки, пояса, шейкеры для смешивания коктейлей.

Выбирайте в магазинах «Атлет» для себя самое качественное спортивное питание, которое станет залогом вашего здоровья и поможет достичь поставленных целей!

Каждый день в магазинах «Атлет» новый «товар дня» — товар с большой скидкой. В каждом из магазинов «Атлет» товар дня разный! Посмотреть, какие товары со скидкой есть в каждом магазине, можно на главной странице сайта.

Весь август для владельцев клубных карт «Олимп» — скидка 10% на весь товар!

Вы можете оформить заказ на сайте или по телефону с бесплатной доставкой на дом по Туле при покупке на сумму от 1000 рублей (доставка при заказе до 1000 руб. — 150 руб.).

Выбирайте «Атлет» — надежный магазин спортивного питания!

Тула, ул. Советская, 60 (2-й этаж), «Детский универмаг», вход с торца

8 (920) 760-68-98

Тула, ул. Кирова, 25

8 (953) 952-28-88

Тула, ул. Металлургов, 87 («ГиперСпар»)

8 (920) 783-20-30

Тула, ул. 9 Мая, 2

8 (920) 780-80-88

atlet-tula.ru

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